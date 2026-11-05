Yeezy Season 01. Ye po rokoch usporiadal ďalšiu prehliadku svojej značky

Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
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Yeezy Season 01 je prvá prehliadka značky od roku 2022. Odvtedy si raper a tvorca značky Ye, predtým známy ako Kanye West, prešiel množstvom kontroverzií, vrátane kolekcie s hákovými krížmi a vydania skladby s názvom He*l Hitler. Tento rok vydal album Bully, s ktorým sa momentálne vybral na turné po celom svete.