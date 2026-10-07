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SM centrá spúšťajú pilotný multicentrický projekt štruktúrovaného zberu údajov
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Tento článok je PR správa spoločnosti Hilbi.
dnes 7. októbra 2026 o 15:23
Čas čítania 5:44
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SM centrá spúšťajú pilotný multicentrický projekt štruktúrovaného zberu údajov

SM centrá spúšťajú pilotný multicentrický projekt štruktúrovaného zberu údajov
Zdroj: Hilbi
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Pätnásť neurológov z trinástich slovenských nemocníc spúšťa pilotný multicentrický databázový projekt zameraný na pacientov so sklerózou multiplex.

Pilot má overiť jednotný zber klinických údajov a priebežné využívanie údajov hlásených pacientmi v každodennej praxi.

Pätnásť odborníkov z pätnástich centier pre liečbu sklerózy multiplex v 13 slovenských nemocniciach podpísalo 24. septembra memorandum o spustení projektu Slovenská multicentrická databáza SM – pilotný projekt. Iniciátorkou projektu je doc. MUDr. Darina Slezáková, PhD., z 2. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá návrh postupne predstavila a konzultovala s kolegami z ďalších SM centier. Z tejto iniciatívy a následnej odbornej diskusie vznikla dohoda na spoločnom multicentrickom pilote. Projekt má v praxi overiť prepojenie klinických údajov, priebežne hlásených výsledkov od pacientov a interaktívneho nástroja pre pacienta.

Iniciatíva, ktorá spojila SM centrá

Doc. Slezáková návrh pilotného projektu postupne konzultovala s kolegami z Bratislavy, Prešova, Košíc, Trnavy, Banskej Bystrice a Martina. K iniciatíve sa následne pridali centrá v Komárne, Nitre, Nových Zámkoch, Ružomberku, Trenčíne a Levoči. Projekt tak vyrástol z pôvodnej iniciatívy do spoločného multicentrického pilotu, na ktorého nastavení sa podieľajú zapojené pracoviská a odborníci s každodennou skúsenosťou s liečbou pacientov so sklerózou multiplex.

 

Výsledkom ich dohody je pilotný projekt, ktorý má overiť využiteľnosť digitálnych nástrojov pri manažmente pacienta. Hlavným cieľom je overiť jednotný súbor údajov, ich kvalitu, technickú realizovateľnosť a časovú i personálnu náročnosť zberu v bežnej praxi. Jedným z hodnotených cieľov je aj úspora viac ako 20 % administratívneho času lekárov a sestier; jej dosiahnutie má overiť pilot. Zároveň má pilot overiť štandardizovaný zber údajov a interaktívny protokol starostlivosti, ktorý ponecháva priestor na personalizáciu liečby podľa odborného posúdenia ošetrujúceho lekára pri zachovaní integrity údajov.

„Impulzom bolo implementovať praktický systém, ktorý nám umožní zbierať údaje o pacientoch jednotne, dlhodobo a tak, aby boli použiteľné priamo v klinickej praxi. Návrh som postupne diskutovala s kolegami z ďalších SM centier a ukázalo sa, že podobnú potrebu vnímame naprieč pracoviskami. Preto sme sa rozhodli overiť tento model spoločne v multicentrickom pilote. Dôležitá je pre nás aj priebežná výmena skúseností a aktívne zapojenie pacienta,“ uviedla doc. MUDr. Darina Slezáková, PhD. z Univerzitnej Nemocnice Bratislava.

Hilbi
Zdroj: Hilbi

Šestnásťtisíc pacientov a príležitosť pre spoločný pohľad na ich liečbu

Skleróza multiplex postihuje najmä mladých dospelých v produktívnom veku. Na Slovensku bolo ku koncu roka 2021 v neurologických ambulanciách evidovaných vyše 16-tisíc pacientov. V roku 2021 pribudlo 2 161 nových diagnóz. Jednotné a priebežne aktualizované údaje prinášajú príležitosť, ako ich starostlivosť ďalej zlepšovať.

Priebežné údaje z klinickej praxe v pilotnom overovaní

Zahraničné registre využívajú rôzne modely zberu údajov. Britský register zbiera dotazníky od pacientov raz za šesť mesiacov a minimálny klinický súbor údajov raz ročne. MSBase sleduje pacientov najmenej raz ročne.

 

Slovenský pilot čerpá zo skúseností etablovaných zahraničných databáz a registrov a overuje ich využitie v podmienkach slovenskej klinickej praxe. Pacient má byť na diaľku zapojený do protokolu starostlivosti. Dotazníky majú byť naviazané na jeho aktuálny klinický stav a fázu liečby. Súčasťou pilotného overovania je automatická synchronizácia odpovedí s elektronickou zdravotnou dokumentáciou podľa technických možností zapojených pracovísk. Cieľom je, aby mal neurológ pri kontrole k dispozícii aktuálnejší obraz o pacientovi. Príkladom využitia údajov na podporu klinického rozhodovania je švédsky register, ktorý slúži lekárom aj pri návštevách pacientov.

„Spoločná databáza nám umožní lepšie poznať našich pacientov, porovnávať reálnu klinickú prax medzi centrami a využívať slovenské dáta na zlepšovanie ich starostlivosti.“

MUDr. Viera Hančinová, SM centrum Ružinov, Univerzitná Nemocnica Bratislava

Spoločné overovanie prínosu v klinickej praxi

„O tom, či sa inovácie dostanú do praxe, rozhodujeme my, lekári. Je našou zodpovednosťou dať im priestor v ambulanciách a overiť ich prínos pre pacientov. Preto sme do projektu vstúpili: chceme nový prístup rozvíjať v reálnej praxi, spoločne a podľa našich odborných pravidiel,“ uviedla MUDr. Anna Cvengrošová z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.

Hilbi
Zdroj: Hilbi

Jednotný zber údajov a priestor pre pacienta

Zapojené centrá spoločne pripravujú jednotný rámec zberu údajov a harmonizovaný minimálny súbor sledovaných údajov, ktoré sa majú overiť v pilote. Súbor zahŕňa diagnózu a anamnézu ochorenia, klinický stav vrátane EDSS, relapsy, nálezy magnetickej rezonancie, liečbu modifikujúcu priebeh ochorenia, bezpečnostné údaje, komorbidity a výsledky hlásené pacientmi.

 

V pilote sa má overiť aj využitie podporných nástrojov umelej inteligencie, vždy pod kontrolou lekára. Tieto nástroje môžu pomáhať pri spracovaní písomnej dokumentácie pacienta a so súhlasom pacienta pripraviť zo záznamu rozhovoru návrh dekurzu podľa vzoru danej ambulancie. Návrh následne posúdi lekár. Pacient má možnosť vyplniť štruktúrované údaje ešte pred návštevou, aby ich mal lekár k dispozícii vopred. Podľa potrieb centra a odborného posúdenia lekára môže časť kontrol prebiehať aj na diaľku. Pilot má vyhodnotiť, či tieto nástroje znižujú administratívnu záťaž a vytvárajú viac priestoru pre pacienta.

„Spoločná databáza nám poskytne reálne slovenské dáta, ktoré môžu byť dôležitým podkladom aj pre rokovania so zdravotnými poisťovňami. Pomôžu nám argumentovať za úpravu indikačných obmedzení tak, aby sa pacienti mohli dostať k vysokoefektívnej liečbe včas a v súlade so súčasnými odbornými odporúčaniami.“

MUDr Slavomíra Kováčová,PhD, SM centrum Nitra, Fakultná nemocnica Nitra

Otvorené štandardy ako základ prepojenia údajov

Technické riešenie pilotnej databázy je navrhnuté s využitím medzinárodného zdravotníckeho štandardu HL7 FHIR. Pilot má overiť možnosti prepojenia s nemocničnými informačnými systémami a elektronickou zdravotnou dokumentáciou v podmienkach zapojených pracovísk. Súčasťou prípravy je nastavenie pseudonymizácie údajov a informovaného súhlasu pacienta vrátane jeho elektronickej formy. Cieľom je sprístupniť lekárovi aktuálne a porovnateľné údaje v rozsahu schváleného projektu. Pacient má byť zrozumiteľne informovaný o účele použitia údajov a možnosti odvolať súhlas. Jednotný dátový model má zároveň podporiť budúcu porovnateľnosť údajov.

Pacient ako aktívny účastník liečby

Pacient dostane bezplatne interaktívneho Sprievodcu pacienta so sklerózou multiplex. Obsahuje edukáciu o ochorení a liečbe, praktické odporúčania a dotazníky naviazané na protokol starostlivosti. Zapojenie je dobrovoľné, na základe informovaného súhlasu.

Hilbi
Zdroj: Hilbi

Spätne doplnené údaje ako spoločná znalostná báza

Centrá majú do pilotnej databázy spätne dopĺňať aj údaje z doterajšej liečby zapojených pacientov v rozsahu schváleného projektu. Môže tak vzniknúť znalostná báza zachytávajúca priebeh ochorenia, zmeny liečby a ich výsledky za dlhšie obdobie. Nové údaje od pacientov na ňu majú priebežne nadväzovať. Cieľom je umožniť lekárovi hodnotiť aktuálny stav pacienta v kontexte jeho dlhodobého vývoja.

Cesta do medzinárodného výskumu

Pilot má priniesť praktické skúsenosti so štandardizovaným multicentrickým zberom údajov. Jeho výstupy môžu byť následne predložené Slovenskej neurologickej spoločnosti alebo jej Sekcii sclerosis multiplex ako podklad pre ďalšiu odbornú diskusiu o dátovej infraštruktúre pre SM na Slovensku. Pilot nepredbieha rozhodnutie o prípadnom budúcom národnom registri. Jedným z dlhodobejších cieľov je pripraviť technické a dátové predpoklady pre možné zapojenie do medzinárodnej databázy MSBase, ktorá zhromaždila vyše 122-tisíc záznamov pacientov zo 45 krajín a je súčasťou európskej siete Big MS Data.

 

„Z podnetu doc. Slezákovej a v spolupráci so zapojenými SM centrami vznikla dohoda pätnástich odborníkov na spoločnom pilotnom postupe. Je to dobrá správa pre slovenské zdravotníctvo a najmä pre slovenských pacientov. Majú k dispozícii platformu Hilbi, ktorá digitalizuje celú cestu pacienta. Bez lekárov by však bola len pokrokovou technológiou. Preto ma teší, že aj na Slovensku máme odborníkov, ktorí venujú svoju energiu tomu, aby sa inovácie svetovej úrovne stali realitou aj u nás,“ povedal Patrik Kmeč, CEO spoločnosti Hilbi, technologického partnera projektu.

Nastavenie ambulancií sa začína, vyhodnotenie pilotu o rok

V centrách prebieha nastavovanie ambulancií, uzatváranie bilaterálnych zmlúv a zaškolenie personálu. Cieľom je po 12 mesiacoch vyhodnotiť skúsenosti z pilotu. Záverečná správa vyhodnotí kvalitu a úplnosť údajov, technickú realizovateľnosť, časovú a personálnu náročnosť pre centrá a možnosti ďalšieho postupu.

Fakty v skratke

  • 15 odborníkov, 15 centier, 13 nemocníc, 12 miest
  • hodnotený cieľ: overiť možnosť úspory viac ako 20 % administratívneho času lekárov a sestier
  • pilotné overenie priebežnej synchronizácie výsledkov hlásených pacientmi s elektronickou zdravotnou dokumentáciou
  • návrh v súlade so štandardmi HL7 FHIR
  • plánované spätné dopĺňanie údajov z doterajšej liečby v rozsahu schváleného projektu
  • pilot na 12 mesiacov
  • pre pacientov bezplatne, projekt financuje technologický partner

O projekte

Slovenská multicentrická databáza SM – pilotný projekt je časovo ohraničený multicentrický projekt štruktúrovaného zberu údajov v zapojených centrách pre liečbu sklerózy multiplex. Projekt nie je národným registrom. Jeho cieľom je v reálnej klinickej praxi overiť jednotný dátový model, využiteľnosť a kvalitu údajov, technickú realizovateľnosť a organizačnú náročnosť. Odborné smerovanie a pravidlá spoločného využitia údajov určujú zapojené pracoviská v súlade s príslušnými etickými a právnymi podmienkami. Technologický partner zabezpečuje technické riešenie; odborné a publikačné rozhodovanie zostáva oddelené od technologickej podpory a financovania.

O platforme Hilbi

Hilbi je platforma, ktorá digitalizuje cestu pacienta a zvyšuje digitálnu zrelosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez výmeny ich existujúcich systémov. Dopĺňa ich o pacientsku vrstvu: plány starostlivosti riadené protokolom, prípravu na vyšetrenie, vzdialené kontroly a štruktúrované údaje hlásené pacientmi. Jej súčasťou sú podporné nástroje umelej inteligencie Hilbi IQ, ktoré z konzultácie vytvoria štruktúrovanú lekársku správu, vždy pod kontrolou lekára. S nemocničnými systémami sa prepája cez štandard HL7 FHIR. Zdieľanie údajov je založené na súhlase pacienta, ktorý možno kedykoľvek odvolať.

 

Hilbi spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na Slovensku, v Česku, Indii, Spojených arabských emirátoch a Spojených štátoch. V projekte je technologickým partnerom a projekt sponzoruje. Viac na https://hilbi.com/sk/digital-health-platform

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Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
dnes o 08:00
Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
V spolupráci
Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
pred 2 dňami
REFRESHER HRA: Myslíš si, že poznáš Slovensko? Táto slepá mapa ťa rýchlo vyvedie z omylu 👀
REFRESHER HRA: Myslíš si, že poznáš Slovensko? Táto slepá mapa ťa rýchlo vyvedie z omylu 👀
včera o 15:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
pred 3 dňami
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
pred 4 dňami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
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Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
pred 2 dňami
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
pred 2 dňami
Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
V spolupráci
Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
pred 2 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
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Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
pred 3 dňami
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
pred 4 dňami