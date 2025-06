V nedeľu 1. júna 2025 tu Billie vystúpila v rámci svojho svetového turné Hit Me Hard and Soft: The Tour.

V nedeľu večer sa v pražskej O2 aréne konal jeden z najočakávanejších koncertov roka. Billie Eilish tu vystúpila v rámci svojho aktuálneho turné Hit Me Hard and Soft: The Tour k novému albumu.

Ako predskokan na jej šou sa predstavil britský spevák a klavirista Tom Odell. Ten dokonalo zapadol do atmosféry celého koncertu a fanúšikovia tak mali možnosť zažiť dve veľké mená na pódiu v jeden večer.

Emotívny Tom Odell sa postaral o úvod večera a publiku v O2 aréne naservíroval deväť skladieb, medzi ktorými nechýbali ani jeho najväčšie hity. Otvoril vystúpenie piesňou Grow Old With Me a na záver rozospieval celú halu ikonickou Another Love. 34-ročný spevák dokázal publikum perfektne naladiť na večerný vrchol programu.

Tom sa však v Česku tento rok neobjavil naposledy. Do Prahy sa vráti 19. novembra so svojou vlastnou show vo Fortuna Sportovej hale, kde odprezentuje skladby z aktuálneho albumu Wonderful Life. Včerajší set tak pôsobil ako pozvánka na to, čo fanúšikov čaká na jeho jesennom koncerte.

Samotná hviezda Billie počas koncertu predviedla energickú šou s prepracovanou scénou a svetlami. Fanúšikovia sa dočkali nových trackov, ale aj starších hitov, ktoré spievala celá hala. Koncert bol vypredaný dlhé mesiace dopredu.

Speváčka dorazila do Prahy už deň predtým a ubytovala sa v hoteli v centre mesta. Počas celého dňa ho neopustila a jej tím zabezpečil poriadne prísne opatrenia. Krátko pred koncertom zablokovali ulicu a Billie odviezli čiernou dodávkou do O2 arény, informuje eXtra. Jej turné pokračuje po Európe až do konca júla.