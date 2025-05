Aj tento piatok venujeme priestor najlepším novým nahrávkam.

V hudobnom priemysle síce za posledný týždeň rezonuje najmä súdny proces, v ktorom Diddy čelí závažným obvineniam a hrozí mu doživotie za mrežami, ale svetlo sveta uzreli aj fresh nahrávky od domácich aj zahraničných interpretov vrátane Erika Tresora, 2 Chainza, Rihanny alebo skupiny Linkin Park.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.

1. Marko Damian – ANGEL DRILL

Raper, ktorý minulý rok vydal úspešný album SKEETER, predstavil 2. mája svoju prvú nahrávku v roku 2025. Nesie názov ANGEL DRILL a je nám ľúto, že sme ju prehliadli v čase vydania.

Marko Damian má talentu na rozdávanie, o čom nás presvedčil aj tentokrát, keď do jemnej melodickej produkcie od dvojice Madlow a Jay88 púšťa pomerne tvrdý drill rap, pričom otvára aj svoje súkromie a citlivé témy. Súčasťou je tiež videoklip od režiséra Patrika Tótha s asistenciou samotného interpreta, ktorý sa natáčal vo vysokohorských podmienkach – časť v Belianskych Tatrách a časť v Dachsteine.

Keby som bol ako mama, vzťah asi nebude pre mňa.

Keby som bol ako foter, mám v p*či a zdrhám do tepla.

2. Erik Tresor – Mám Vás rád

„Moja najsilnejšia skladba v živote, silný klip, silná emócia, silná výpoveď,“ opísal Erik Tresor svoj nový track s názvom Mám Vás rád na Instagrame.

Nahrávka, ktorá vyšla aj s videoklipom so súkromnými domácimi zábermi raperovej rodiny, má zimomriavkovú produkciu od AchProdd a úprimný text s veľmi silnou výpovednou hodnotou. Erik robí poctivý a kvalitný rap, ktorý si veríme nájde čo najväčšiu fanúšikovskú základňu. Zaslúži si to.

Chcem ťa mať po boku navždy pri sebe ráno.

Dokáž, že ostatné nestoja za nič, ale ty áno.

3. Eddie Fresco feat. Loudz1 – NEZHASNU

Spojenie, ktoré nám urobilo radosť. Eddie Fresco a Loudz1 nahrali spoločný track s názvom NEZHASNU, v ktorom sa striedajú pasáže v češtine s angličtinou v podaní populárneho rapera z Malty.

Česká scéna nie je pre člena labelu 215 Collective žiadnou neznámou, keď v minulosti spolupracoval s PTK alebo Nik Tendom. Podobne ako predtým, aj teraz prináša fresh zahraničný zvuk a flow v spojení s melodickým prejavom talentovaného Loudz1, ktorého debutový album TOO LOUD je skvelou záležitosťou.

Nevim kolikátej round, nevim jaká jsem teď station.

Nevim kolikátej gram, cejtim se jak on vacation.

4. Kocky Ka feat. Meek Mill & Fridayy – Dark Nights (Remix)

Meno Kocky Ka zatiaľ nie je v hudobnom svete príliš známe, ale ide o rapera z New Yorku, ktorý surovým a drsným prejavom odráža svoje životné skúsenosti plne ťažkých udalostí.

Talentovaný rodák z Brooklynu si na remix svojho tracku Dark Nights pozval dvoch zvučných hostí, ktorými sú Meek Mill a Fridayy. Obaja hviezdni interpreti perfektne doplnili prvú slohu v podaní Kocky Ka a doručili tvrdé bars aj emóciu vďaka úprimnému prejavu. K nahrávke vznikol aj videoklip, ktorý je plný emotívnych street záberov a ukazuje život bežných ľudí na východnom pobreží USA.

Sometimes I ask myself how I really made it through them hard times (facts).

5. 2 Chainz feat. Lil Yachty – Sista Wives

2 Chainz nezaspal na vavrínoch po vydaní albumu Life Is Beautiful, na ktorom mu asistuje Larry June, a usilovne pracuje na svojom najnovšom projekte – krátkom filme s názvom Red Clay.

Samozrejme, súčasťou bude aj soundtrack, na ktorý zatiaľ prispel dvomi nahrávkami. Po skladbe ATL Experience s hudobnou skupinou The Isley Brothers, dnes o polnoci vydal novinku s názvom Sista Wives v spolupráci s Lil Yachtym. Do príjemného beatu od Buddah Bless obaja interpreti sypú bars plné flexu a chválospevu bez refrénu.

All my cars orange, you can't miss 'em in the parkin' lot.

All my cars orange, you can see 'em if it's dark or not.

6. Rihanna – Friend Of Mine (from the Smurfs Movie Soundtrack)

Rihanna len pred dvomi týždňami oznámila príchod tretieho spoločného potomka s raperom A$AP Rockym, aby nás dnes o polnoci potešila prvou nahrávkou od roku 2022.

Track s názvom Friend Of Mine pochádza z pripravovaného soundtracku k rozprávke Šmolkovia, v ktorom Rihanna prepožičia svoj hlas Šmolinke. Tanečná novinka ponúka jednoduchý a ľahko zapamätateľný text v kombinácii so syntetizátormi a rytmickými bicími. Jedna z najväčších hudobných hviezd v tomto tisícročí potvrdila, že to za mikrofónom jednoducho vie a my veríme v skoré vydanie jej sólového projektu.

Posledné roky totiž nie je hudobne veľmi aktívna. Jej posledný hudobný počin bol singel „Lift Me Up“, ktorý vyšiel 28. októbra 2022. Táto pieseň bola súčasťou soundtracku k filmu Black Panther: Wakanda Forever a slúžila ako pocta zosnulému hercovi Chadwickovi Bosemanovi.

Ooh, I think the word here is "déjà-vu".

Just met you tonight, but you feel like a friend of mine.

7. Linkin Park – Let You Fade

Posledným trackom v tohtotýždňovom zozname je nahrávka Let You Fade od skupiny Linkin Park, ktorá s novou speváčkou Emily Armstrong znovu funguje ako švajčiarske hodinky.

Skladba Let You Fade je súčasťou rozšírenej deluxe verzie albumu From Zero, a pôvodne sa nedostala na LP, kým sa skupina nerozhodla pre aranžmán s klavírom a vokálmi, čo zmenilo nenápadné demo na výživnú záležitosť. Ak chceš vidieť Linkin Park naživo, 14. júna budeš mať príležitosť na festivale Rock for People v meste Hradec Králové.

And the faces in my head say that what was next might just be the last.

We don't want to admit that we are never going back.