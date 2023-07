ANKETA: 140 Slovákov a Sloveniek nám prezradilo, aký majú postoj k análnemu sexu. Toto ich na ňom vzrušuje najviac

Nikdy to nerobte z donútenia. Ale ak máte dôveru a viete sa uvoľniť, čaká vás intenzívny a intímny zážitok, vravia respondenti v Refresher prieskume o análnom sexe.

Čo ľudí na anále baví a čo ich od neho, naopak, odrádza? Ako robiť túto aktivitu tak, aby si ju obe strany vychutnali? V anonymnej online ankete sme zisťovali skúsenosti a postoje mladých ľudí k análnemu sexu. Do prieskumu sa zapojilo 140 ľudí.

Podobné intímne témy, ktoré bývajú v spoločnosti tabu, rozoberáme v Refresheri s rešpektom a bez hanby.

Análny sex vzbudzuje pocity intimity aj strachu

Respondenti a respondentky vnímajú análny sex naozaj rôzne. Prekvapivo slová ako dominancia a submisia, teda nadradenosť alebo naopak poddanie sa, podľa odpovedí vystihuje análny sex najmenej. Najčastejšie si ho ľudia spájajú s intimitou, ďalej s bolesťou, ale aj nadšením.

Bolesť alebo obava z bolesti sa v odpovediach často opakujú spolu s hygienickými obavami. „Dosť to spočiatku bolí, ale potom je to už fajn. Partner mi stále pomáha uvoľniť sa a mám pocit, že to prehlbuje aj našu dôveru,“ napísala jedna respondentka.

„V kombinácii s dráždením klitorisu takto dosiahnem silnejší orgazmus ako s vaginálnym sexom,“ napísala ďalšia. Niekoľko žien spomenulo, že orgazmus počas análneho sexu vnímajú intenzívnejšie, no šlo len o hŕstku.

Ďalšia však hovorí, že je to pre ňu bolestivé aj s lubrikantom. „Ťažko sa uvoľním a bojím sa aj toho, že všetko zašpiním.“