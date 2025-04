Aké sú prvé reakcie divákov na film Minecraft? Oplatí sa naň ísť do kina?

Filmová adaptácia slávnej a veľmi populárnej hry Minecraft konečne dorazila do kín a už sú tu prvé recenzie a čerstvé dojmy. Ako sa filmu darí?

V pixelovom svete nového Minecraft filmu, v ktorom hlavnú postavu Stevea stvárňuje Jack Black, je podľa tvorcov kľúčom k prežitiu tvorivosť a remeselná zručnosť. Stretáva sa v ňom štvorica priateľov – Garret Garrison, prezývaný Ash (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) a Dawn (Danielle Brooks).

Ich každodenný život naruší nečakaný objav tajomného portálu do Nadsvetia – bizarného, kockovitého a fascinujúceho sveta, ktorý existuje vďaka čistej predstavivosti.

Ide samozrejme o názov, ktorý bude známy každému, kto niekedy bol na internete. Fenoménu Minecraft sa v poslednom desaťročí naozaj nedá uniknúť, a tak bolo len otázkou času, kedy sa tento svetoznámy herný titul dočká aj veľkého plátna. Réžie sa ujal Jared Hess, ktorý toho za sebou zatiaľ veľa nemá, a súdiac podľa prvých reakcií na jeho najnovší film to možno bola chyba.

Film o Minecrafte Zdroj: Warner Bros.

Prvé reakcie

V čase písania tohto článku má totiž film na Rotten Tomatoes po 32 recenziách len 52 percent. Priemerné hodnotenie je vlastne podobné, 5,3 z 10. Kritici najčastejšie vyzdvihujú, že ide o nenáročnú, neurážajúcu a veľmi odľahčenú komédiu plnú nefalšovaného chaosu, ktorú si zamilujú najmä deti.

Na druhej strane vraj film zlyháva vo všetkom ostatnom, namiesto kreatívnych riešení skĺzava do prvoplánových a vyčítajú mu, že je nápadovo prázdny, ale zároveň zbytočne preplnený všetkým možným. Niektorí ľudia dokonca spomínajú, že film nie je vtipný, má zlé CGI a väčšinu času sa nudili.

Film o Minecrafte Zdroj: Warner Bros.

Aktuálne je to tak pol na pol. Polovica ľudí hlási relatívnu spokojnosť, zatiaľ čo polovica ľudí vôbec nechápe, o čom to bolo. Na ČSFD momentálne svieti pod filmom 74 percent, ale to sa po dnešnej štvrtkovej premiére ešte môže zmeniť. V každom prípade sa všetci tak trochu zhodujú, že deťom by to mohlo vyhovovať. My len dodáme, že film má 101 minút a doterajšie predaje naznačujú, že by to mohol byť kasový trhák.