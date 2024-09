Film Minecraft prišiel s prvým trailerom. Hviezdi v ňom bláznivý Jason Momoa

Svet z kociek ožije. Novinka príde do kín 4. apríla 2025.

Obľúbená sandboxová hra Minecraft z roku 2011 opäť ožije vďaka novému animovanému filmu. Hra je najpredávanejšou videohrou v histórii s viac ako 300 miliónmi predaných kópií. Pripravovaný film s názvom A Minecraft Movie je nakrútený na motívy herného fenoménu.

Film od štúdia Warner Bros., ktorý režíruje Jared Hess, nie je žiadna rozprávka určená iba pre deti. Práve naopak, nový film prinesie veľa bláznivej zábavy, akcie aj legendárnych hercov. V novinke si zahrá Jason Momoa či Jack Black.

Dej filmu sa bude sústrediť na štvoricu hlavných postáv, ktoré záhadný portál prenesie do sveta Minecraftu. Tam narazia na postavu menom Steve, ktorú zahrá práve Jack Black, ktorý je odborníkom na tento kockatý svet. Spoločne sa vydávajú na dobrodružstvo s cieľom nájsť cestu späť do svojho skutočného sveta. Minecraft film príde do kín budúci rok 4. apríla.