Ostrihaný Paľo Habera ukázal svoju formu v plavkách. Fanúšikovia sa domnievajú, že bol na transplantácii vlasov

Umelec o svoje vyšportované telo dbá aj v 62 rokoch.

Pavol Habera na Instagrame prekvapil novou odhalenou fotkou. Na zábere bez trička ukázal svoju skvelú vyšportovanú formu. Spevák skupiny Team sa podľa všetkého momentálne nachádza na dovolenke.

Na sociálnej sieti zverejnil záber, na ktorom vychádza z bazéna. Na fotografii pózuje bez trička a fanúšikovia mu v komentároch vo veľkom chvália postavu. Vyzerá to, že aj vo svojich 62 rokoch si telo pravidelne udržiava a cvičí.

Zároveň fanúšikom neuniklo ani to, že sa spevák ostrihal na krátko. Viacerí sa však domnievajú sa, že podstúpil transplantáciu vlasov. Má ich totiž kratšie a vyzerá to, ako by mu práve dorastali po zákroku. Spevák však zákrok nijakým spôsobom nepotvrdil.

Táto operácia je však v poslednej dobe mimoriadne obľúbená a podstúpili ju viacerí známi muži. Vyzerá totiž veľmi prirodzene a je to skvelá voľba pre mužov, ktorí trpia alopéciou.

Habera je stále veľmi aktívnym hudobníkom. So svojou kapelou pravidelne koncertuje a baví svojich fanúšikov. Televízia Markíza zároveň oznámila, že tento rok chystá opäť spevácku súťaž Superstar. Práve Habera je skalným porotcom už od prvej série a je neoddeliteľnou súčasťou tejto šou. To, či do porotcovského kresla zasadne aj tento rok, zatiaľ nevieme.