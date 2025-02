Poď spravovať TikTok Refresheru a ovládni slovenskú #FYP 💅🏻

Kto sme?



Sme Refresher, svet modernej generácie. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Záleží nám na tom, kam sa naša spoločnosť uberá, preto sa zaujímame aj o celospoločenské témy a presadzujeme hodnoty, o ktoré sa opierame.

Náš social media tím sa stará o komunikáciu týchto hodnôt, tvorí obsah na sociálne siete a pracuje s komunitou okolo značky Refresher.

Pre koho je táto práca ideálna?

Hľadáme kreatívnu slay queen (alebo kreatívneho slay king 👀) a zároveň disciplinovaného kolegu, ktorý miluje socials, najmä TikTok. Mal by vedieť identifikovať trendy, vedieť vytvoriť pútavý nadpis, postrihať videá a zvládať pokryť aktuálne dianie, za ktoré nesie zodpovednosť. Hľadáme niekoho, kto medzi nás zapadne, má chuť pracovať, učiť sa nové veci, zdieľa hodnoty Refresheru a žije témami, o ktorých píšeme.

Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.

Čo u nás nájdeš?

Žiadne NPC-čka a uvoľnenú atmosféru (áno, aj nášho CEO môžeš otravovať s účinkovaním v TikTokoch)

Veľa komunikácie online a využívanie rôznych inovatívnych nástrojov 💻

Ak chytíš FOMO, máme pre teba lístky na filmové predpremiéry, na rôzne zaujímavé akcie, festivaly či koncerty po Slovensku a Česku 🎫

Priestor na rast, vyjadrenie názoru a vplyv na smerovanie firmy

Fresh kancelárie, do ktorých budeš chcieť prísť aj v pondelok ráno

Ak ťa z brainrot videí rozbolí hlava, pomasíruje ti ju masér 💆



Čo budeš robiť? (a teraz vážne)

👉🏻 Budeš spracovávať aktuálne informácie – čerpať správy zo spravodajských flashiek, dohľadávať vlastné témy a pokrývať aj platený obsah, ako sú predstavenia produktov, eventy či zľavy.

👉🏻 Tvojou úlohou bude natáčanie TikTokov z terénu – zaznamenávanie zaujímavého obsahu pri tvorbe článkov, samostatné pokrývanie udalostí, vrátane testovačiek produktov a videí z eventov pre klientov.

👉🏻 Budeš vytvárať obsah z officu – zachytávať aktuálne TikTok trendy a aplikovať ich na zamestnancov Refresheru a značku ako takú.

👉🏻 Budeš zodpovedať za manažment TikToku – plánovanie stratégie celej siete, spravovanie lifestylového aj newskového profilu, analyzovanie výsledkov a zlepšovanie výkonnosti.

👉🏻 Budeš upravovať videá od iných tímov – skracovať, meniť popisy, pridávať vhodnú hudbu, aby performovali na TikToku.

👉🏻 Klientské videá – zapojíš sa do kreatívnych brainstormingov a budeš prispievať nápadmi na TikToky pre našich klientov. Zároveň budeš tieto platené spolupráce aj realizovať (príprava scenáru, točenie, strih).

👉🏻 Postaráš sa o komunikáciu s komunitou – odpisovanie na komentáre a správy, aby bol Refresher v kontakte so svojím publikom.



Požadované schopnosti a skúsenosti

Prax. Máš aspoň 2-ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti sociálnych sietí.

Kreativita. Disponuješ mnohými nápadmi, ktoré budú fungovať v online svete.

Gramatika. V ideálnom svete bezchybná, no neboj sa, niekedy dĺžeň ujde aj nám.

Estetické cítenie a cit pre „šťavu“.

Prehľad na Tiktoku. Nemusíš byť odborník/odborníčka na TikTok, no mal/a by si rozumieť jeho fungovaniu, vedieť, čo zaujme, a ako tvoriť obsah, ktorý osloví publikum.

Prejav. Nebojíš sa hovoriť do kamery či vyskúšať pred objektívom nový produkt.

Komunikácia. Vieš zaujať stanovisko a v prípade potreby ho diplomaticky posunúť diskutérom.

Plat

💰 Od 1500 eur v závislosti od skúseností, ide o full-time pozíciu.

Miesto práce

Bratiska 🫶🏻

Pridaj do dotazníka aj krátke zadanie:

Natoč a postrihaj TikTok, v ktorom ťa uvidíme a v ktorom zároveň pútavým spôsobom prerozprávaš akýkoľvek aktuálny článok z Refresheru, ktorý si vyberieš. Neboj sa byť kreatívny/kreatívna a v rámci TikToku využi rôzne funkcie, aby si čo najlepšie udržal/a našu pozornosť.

Tu je príklad, ako by to mohlo vyzerať.

Postrihaný TikTok si ulož a pošli nám ho ako súbor v prílohe.

Čo máš spísať a kam poslať:



Ak TikTok používaš, pribal nám do BIO svoj profil.