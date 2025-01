Kristýna Hamříková z českej Ruže pre nevestu: Pre mňa je fotenie aktov niečo krehké a emotívne, nie erotické a vulgárne (Rozhovor)

V českej Ruži pre nevestu bojovala na gréckom ostrove Rodos o priazeň ženícha Jana Solfronka a divákov zaujala prenikavým zvodným pohľadom aj výraznými tetovaniami.

Síce patrila medzi najvýraznejšie súťažiace, napokon ju „Honza“ vyradil prekvapivo po tom, ako mu predstavila svoju báseň. Písanie poézie je pre ňu skvelý ventil, ale Kristýna Hamříková (25) je v prvom rade profesionálnou fotomodelkou aj fotografkou zároveň.

Ako sama povedala, táto práca jej zvýšila sebadôveru a spoznala vďaka nej vnútornú krásu. „Prestala som sa tak hanbiť a začala som spoznávať ľudí s podobnou životnou filozofiou,“ povedala pre Refresher.

Ďalej odhalila, ako sa dostala k foteniu aktov alebo či dostala od fotografov aj nevhodné ponuky. Okrem toho prezradila, prečo zmenila na Jana Solfronka názor a do akej reality šou by ešte rada šla. Porozprávala tiež o svojom poslednom vzťahu a odhalila významy svojich početných tetovaní.

Jan ťa vyradil zo súťaže krátko potom, ako si mu dala svoju poéziu, v ktorej si ukázala citlivú stránku a dosť si sa otvorila. Neprišlo ti to z jeho strany trochu kruté?

V tej chvíli mi to určite bolo ľúto. Každá z nás mala isté očakávania a keď sa zrazu tie očakávania nenaplnia, sme sklamané. Dala som mu niečo od srdca, čo ukázalo moju citlivosť, no zistila som, že Jan to príliš nevnímal.

Trochu ma to zranilo. Povedali sme si totiž viacero vecí, on mi dokonca sám vravel, že by si odo mňa rád niečo prečítal. Hovoril mi o tom, čo by chcel a potreboval a keď som mu to dala, hneď v ten deň ma aj vyradil.

Predtým mi však nijak nenaznačil, že by niečo nebolo v poriadku, alebo že mu na mne niečo nesedí. To bolo pre mňa zvláštne. Spätne to však už chápem viac. Priznám sa však, že už po našom druhom rande som mala také zvláštne pocity, čiže nevravím ani, že som to čiastočne nečakala. Myslím si, že Jan sa toho jednoducho zľakol a dal najavo svoje preferencie.

Na Instagrame si vravela, že Jan nebol prvý muž, ktorému si napísala poéziu. Kto bol ten prvý a ako reagoval?

Ten prvý muž bol môj bývalý priateľ. (úsmev) Bol to môj posledný vzťah a skončil sa pár mesiacov predtým než som šla do Bachelora. A reagoval na to veľmi dobre, pretože on tiež písal poéziu. V tomto sme si veľmi sadli. Mali sme podobnú kreatívnu dušu a zmýšľanie. Písali sme si poéziu navzájom.

Skúšala si písať aj poviedky alebo nejaké väčšie formáty?

Zatiaľ nie, ale vždy som bola dobrá v písaní. Už v škole som rada písala úvahy, pretože veľa nad všetkým uvažujem. (smiech) Držím sa čisto poézie, pretože mi pomáha vyjadriť moje emócie.

Tie sú niekedy mizivé, ale keď si niektoré svoje strasti zrazu zapíšem a dám ich do nejakej umeleckej podoby, som na seba neskôr hrdá. Zároveň si rada takýmto spôsobom aj pripomínam isté veci, ktoré už nie sú.

Jan po rande na vodných skútroch skonštatoval, že máš veľmi prenikavé oči, ale miestami máš až taký desivý pohľad. Máš v sebe niečo, čoho by sa mohli alebo mali ľudia báť? (smiech)

(smiech) Je to o perspektíve. Myslím si, že som silná osobnosť a toho sa veľa mužov môže zľaknúť. Plus moje oči často hovoria za moje ústa. Viem, že som sa v Bachelorovi občas tvárila zvláštne.

Keď sa na niektoré momenty pozriem spätne, sama neviem, čo som vtedy cítila, ale všeobecne som sa necítila úplne dobre v kolektíve. Bol to stres, ktorý sa odrazil na mojej tvári. Nevedela som to úplne zakryť. Na mne ľahko vidieť, keď mi niečo prekáža.

Viem akurát vypnúť pocity ak musím a držím si často odstup nakoľko mám isté bolestivé skúsenosti z minulosti a preto som chladnejšia. To tiež môže ľudí desiť. Moje najhlbšie emócie držím na uzde, aby mi nebolo ublížené. Tiež nechcem aby bolo ublížené tomu druhému, lebo aj na pocitoch iných mi dosť záleží.

Ale či mám v sebe konkrétne niečo, čoho by sa mal niekto báť? Hm, neviem, nie som určite bez viny, ale to nie je žiaden človek. (smiech) Ja si však uvedomujem svoje chyby a problémy, ktoré mám. Som dosť introspektívny človek. Veľa vecí si dokážem priznať a viem, ako ich komunikovať s druhými.