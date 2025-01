Denisa a Tereza z LOV Lifestyle: Influencer je takmer ako nadávka, žiadna firma pre nás nemôže byť viac ako naše followerky

Slovenky ich poznajú ako nerozlučné kamarátky s citom pre módu. Aké sú v skutočnosti Denisa a Tereza z profilu LOV Lifestyle?

Kamarátky Denisa a Tereza založili módny instagramový profil LOV Lifestyle. Prostredníctvom zábavných a uvoľnených videí ukazujú ženám, ako sa v móde odviazať, nosiť trendy a kombinovať aj na prvý pohľad neskombinovateľné kúsky. Približne za rok získali takmer 40-tisíc followerov, mali náročné obdobie a dnes ľudí bavia nielen módou a skvelým štýlom, ale aj svojím humorom a energiou, ktorá medzi nimi funguje dokonale.

„Na začiatku sme si mysleli, že to nebude fungovať, pretože si ľudia budú myslieť, že je to hrané a sme príliš afektované. Skrátka, neuveria nám, že sa tak bavíme naozaj,“ hovorí Tereza. K založeniu profilu ich nakoplo aj to, že Denise diagnostikovali rakovinu. „Videla som, že treba robiť niečo, čo ju z toho vytrhne,“ spomína jej najlepšia kamarátka.

V rozhovore pre Refresher dvojica porozprávala o svojich začiatkoch, víziách, ale aj o tom, ako reagovali na to, že ich spočiatku ľudia pre Denisine krátke vlasy a športový štýl obliekania považovali za pár. Tiež nám prezradili, podľa čoho si vyberajú spolupráce, ako vnímajú prácu influencerov a čo si myslia o tých, ktorí na internete propagujú fast fashion reťazce aj napriek tomu, že nemajú núdzu o drahé autá a kabelky.

„Raz, keď sme išli točiť, mala som na sebe kostým a Teri si obliekla biele šaty. Postavili sme sa k sebe a keď sme sa zbadali, vyzerali sme ako ženích a nevesta. (smiech) Hneď som sa išla prezliecť,“ zaspomínala si zohratá dvojica na moment, kedy im docvaklo, prečo im chodia zvedavé správy ohľadom ich orientácie.

Čo vás motivovalo založiť LOV Lifestyle a aká bola vaša vízia?

Tereza: Všetky profily, ktoré sme sledovali a boli pre nás inšpiráciou, boli zahraničné. Mali sme pocit, že profil s naším štýlom obliekania na Slovensku chýba, že je to diera na trhu.

Denisa: Veľa našich kamarátok za nami chodilo s tým, že od nás chceli radu. „Idem tam a tam, čo si mám obliecť? Poraď mi alebo mi niečo požičaj,“ hovorili nám.

Tereza: Ďalšou vecou bolo, že sme vždy boli šoumenky a bola s nami sranda. Okolie nám hovorilo, že by sme mali mať profil, pretože sme vtipné.

Denisa: Ale to sme si najprv nevedeli predstaviť. Nám sa to také vtipné nezdalo, my sa tak bavíme stále.

Tereza: Na začiatku sme si mysleli, že to nebude fungovať, pretože si ľudia budú myslieť, že je to hrané a sme príliš afektované. Skrátka, neuveria nám, že sa tak bavíme naozaj. A poslednou vecou bolo, že Denke diagnostikovali rakovinu. Videla som, že treba robiť niečo, čo ju z toho vytrhne. Povedala som si, že poďme do toho, nemáme predsa čo stratiť.

Aké boli vaše začiatky?

Denisa: Začali sme na kolene. Tak, že sme mali v kufri šesť outfitov a prezliekali sme sa kade-tade po uliciach. Bol október, takže veľmi dobrý čas. (smiech)

Tereza: Najprv sme robili videá s hudbou, kde nebolo počuť našu slovenčinu a vtedy sme si povedali, že poďme rozprávať. Chceli sme sa odlíšiť.

Denisa: Ty si začala, ja som sa hanbila.

Tereza: Rozprávať tak, aby to dávalo zmysel je dosť náročné. Spočiatku nás obmedzoval aj trojminútový limit na Instagrame. Naše videá mali 20 minút a postrihať ich mi trvalo aj tri hodiny. Dookola som si to pozerala, aby som vybrala to najvtipnejšie a zároveň to muselo mať hlavu a pätu, aby naše vtipy ľudia pochopili.

Denisa: Teraz už vieme, že čím dlhšie video máme, tým horšie sa nám to strihá a snažíme sa na to myslieť už pred točením.

Otvorene hovoríte o tom, že uplynulý rok bol pre vás náročný kvôli Deniskinej liečbe rakoviny. Mali ste hneď jasno v tom, že budete s followerkami zdieľať aj túto stránku svojho života?Denisa: My sme to nikdy neskrývali, ale nechcela som, aby bol náš profil založený na mojej chorobe. Pre mňa bolo moje prežívanie rakoviny normálne, ale až reakcie ľudí mi ukázali, že môj prístup je iný. Nevedela som, že to na nich bude mať taký vplyv. Nemám problém o tom hovoriť, ale profil som nechcela postaviť na ľútosti. Lebo tak ľudia zvyknú reagovať, keď vidia, že je niekto chorý.

Píšu vám ženy svoje vlastné príbehy a delia sa o svoje starosti?

Denisa: Áno, a to sa netýka iba rakoviny. Keď sa Teri napríklad zranil pes, zrazu sa zišlo 20 psíčkariek, ktoré nám radili a opisovali vlastnú skúsenosť.

Tereza: Neviem, ako to majú iné profily, ale nám chodí fakt tona správ. Myslíme si, že tie ženy nás naozaj vnímajú ako svoje kamarátky. Aj my si potom dávame pozor, čo im prezentujeme. Baby nám veria a dôvera sa dokáže veľmi ľahko naštrbiť. Aj preto sme napríklad niektoré spolupráce stopli, neboli sme s nimi na 100 % stotožnené.

Podľa čoho si vyberáte značky, s ktorými spolupracujete? Čo musia spĺňať, aby vás oslovili?

Tereza: Žiadna firma pre nás nemôže byť viac ako žena na druhej strane. Instagram sme si neotvárali ako zárobkovú činnosť. Prvý dojem robíš len raz a aj dôveru si buduješ len raz. Keď odprezentujeme nekvalitnú vec a ženy si to kúpia, nabudúce nám už neuveria.

Denisa: Niektoré spolupráce vznikajú na základe vlastných skúseností. Keď som chodila na rádioterapie, používala som krémy od značky La Roche-Posay, lebo tie sú odporúčané. Keď mi teraz píšu ženy, že bojujú s rovnakým problémom po rádioterapii, tak im ich rada odporučím. Alebo tiež macíky na rast vlasov po chemoterapii. Všimla som si, že pri macíkoch sú ženy nedôveryhodné a pýtajú sa, či fakt fungujú. Propaguje ich veľa ľudí, ale ja som si naozaj prešla stratou vlasov a pomohli mi. Ale rozumiem, že keď to na nich vyskakuje z každého rohu, je ťažké ich presvedčiť.

Mali ste osobnú skúsenosť, že ste sa nechali „influencnúť“ a neskončilo to dobre?

Denisa: Áno. Aj my sme sa veľakrát spálili a nechceli by sme byť profilom, ktorý to robí iba kvôli peniazom. Čím dlhšie v tom sme, tým viac to vnímame a je to smutné.