Saturnálie alias Vianoce v starovekom Ríme: muži sa obliekali za ženy, organizovali sa nespútané orgie a víno tieklo potokom

S dobou sa menia tradície, sviatky ale aj spôsoby, ako ich oslavujeme. Zatiaľ čo niektoré zvyky sa dochovali z dávnych čias, na iné sa zabudlo, lebo ich nahradili nové. Výnimkou nie sú ani Vianoce.

Ak sa vrátime v čase a nazrieme do života našich predkov, nájdeme viaceré slávnosti, ktorých tradície položili základy pre Vianoce ako ich poznáme dnes. Jednou z takýchto slávností sú Saturnálie – najvýznamnejší sviatok starovekej rímskej civilizácie.

Na rozdiel od Vianoc, ktoré považujeme za sviatky pokoja a harmónie, Saturnálie boli bujaré oslavy plné alkoholu, hlučnej zábavy a nespútaného sexu. Počas starorímskeho sviatku, ktorý vznikol na počesť poľnohospodárskeho boha Saturna, sa oslavovala nielen úroda, ale aj rovnosť. V čase slávností si otroci vymenili role so svojimi pánmi a spoločne sa radovali, akoby si boli rovní a mali rovnaké práva.

Od 17. až do 23. decembra si Starí Rimania mohli užívať radovánky s kým chceli, bez ohľadu na to, z akej pochádzajú kasty. Týchto päť dní v roku si bez opovrhovania spoločnosti mohli spolu užívať intímne chvíle aj dospelí muži – a to i v submisívnej polohe, kvôli čomu by boli inokedy považovaní za zženštilích.

„Zo Saturnálií sa dochovali viaceré záznamy, v ktorých sa opisuje, ako chlapci behajú po uliciach nahí, muži sú oblečení ako ženy, ženy oblečené ako muži a páni domu obsluhujú svojich otrokov. Čakajú ich litre vína, cunnilingus (orálny sex, dráždenie klitorisu jazykom, pozn. red.) a ovocné koláče. V tomto poradí,“ opísala Saturánálie pre portál LGBTQ Nation antropologička a archeologička Susan Laningan.

Starorímske „Vianoce“

Saturnálie boli oslavou rímskeho boha poľnohospodárstva Saturna. Ich pôvod siaha do ešte starších rituálov uctievania zimy a osláv zimného slnovratu, počas ktorých predkovia vykonávali pre svojich bohov rôzne obety, aby si na ďalší rok zabezpečili dobrú úrodu, píše portál History.

Starí Rimania spočiatku zvykli sláviť Saturnálie len jeden deň, neskôr sa však zaužívali viacdňové oslavy, ktoré sa konali od 17. do 25. decembra. V tieto dni sa v Ríme nepracovalo, zatvorené boli aj školy, súdy a obchody.

Ľudia venovali čas výzdobe svojich domovov. Vyrábali vence a iné dekorácie zo zelene.

Svoje tradičné biele odevy prezývané „tógy“ vymenili za farebnejšie kúsky oblečenia, ktorým sa hovorilo „syntézy“.

Saturnálie. Zdroj: Wikipedia Commons/@Themadchopper, Antoine-François Callet

Pracovné voľno sa počas Saturnálií netýkalo len bežných ľudí, ale aj otrokov. Okrem toho, že sa mohli zúčastniť osláv, mali počas sviatkov rovnaké práva ako ich páni. Niekedy si s nimi dokonca vymenili role a nechali sa obsluhovať, zatiaľ čo sedeli za „vrchom“ stola.

Starí Rimania väčšinou trávili Saturnálie hraním inak zakázaných hazardných hier, hodovaním, spievaním a tancami. Stretávali sa na zábavách a odovzdávali si darčeky. Jedným z najbežnejších darov bola napríklad sviečka v tvare kužeľu prezývaná „cerei“, ktorá symbolizovala návrat svetla po slnovrate.

V posledný deň osláv zase mnohí z Rimanov darovali svojim blízkym malé terakotové figúrky s názvom „signillaria“. Tento zvyk odkazoval na pôvod osláv a symbolizoval rituály ľudských obetí.

Orgie na počesť Saturna

Rímsky básnik Cattulus opísal Saturnálie ako „najlepšie časy“. Ďalší autor Plínius si vraj musel postaviť odhlučnenú miestnosť, aby vedel počas bujarých osláv pracovať.

V Ríme sa sviatky začínali obradom v Saturnovom chráme, počas ktorého obradníci rituálne popravili mladé prasa a strhli okovy z nôh sochy Saturna. Tento akt mal symbolizovať oslobodenie boha.

Mnohé domácnosti si na sviatky zvolili svojho „kráľa chaosu“ prezývaného „Saturnalicius princeps“, v preklade „vodca Saturnálií“. Spravidla išlo o otroka, ktorý dával členom domácnosti rôzne hlúpe, ale za to zábavné a pikatné úlohy.