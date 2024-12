Aké je to mať v triede deti z rôznych kútov sveta?

Do Nemecka prišla pred desiatimi rokmi. Z opatrovníctva presedlala na vychovávateľstvo a dnes už dva roky pracuje v štátnej škôlke.

Téma školstva, kam patria bez pochýb aj škôlky, je dôležitá všade na svete. S Monikou, ktorá sa venuje deťom v bavorskom meste Ingolstadt, sme sa rozprávali napríklad aj o tom, aké je to učiť a svojím spôsobom aj vychovávať deti z rôznych štátov a kultúr, ktoré často ani nevedia po nemecky.

„V Nemecku som už 10 rokov. V roku 2020 som si spravila školu na to, aby som mohla pracovať s deťmi v škôlke. Začala som inde, no teraz dva roky pracujem v Ingolstadte v štátnej škôlke. Mojou hlavnou úlohou je vymýšľať rôzne aktivity a program pre deti,“ povedala pre Refresher Monika.

Čo musí človek splniť, aby mohol učiť v nemeckej škôlke?

Ja mám za sebou štúdium s dĺžkou 1,5 roka. To je minimálne potrebné na to, aby si mohol ísť pracovať napríklad do jaslí, do škôlky alebo ako vychovávateľ v družine. Tu však existuje viacero foriem tohto štúdia. Dá sa chodiť do školy aj dva roky, potom sú aj iné kompetencie a možnosti. Na Slovensku je to dlhšie, neviem, či náhodou neplatí, že do škôlky musí ísť učiť človek s plným vysokoškolským vzdelaním.

Delí potom vzdelanie, koho a kde môžeš učiť?

Ako hovorím, s touto mojou školou je možné zamestnať sa v jasliach, škôlke alebo v škole pre deti do družiny.

Ako dlho trvá dochádzka v nemeckých škôlkach?

Je to odlišné od toho, ako je to na Slovensku. Tu majú rodičia plne na výber. Dieťa za istých okolností nemusia dávať vôbec do škôlky a príde až do tej kvázi prípravky, keď má 6 rokov a je v predškolskom veku. Potom sú naopak takí, ktorí dajú aj šesťmesačné dieťa do jaslí, prípadne od roka a vyššie už aj do škôlky. Ide o tie prípady, kedy matka, prípadne rodičia potrebujú ísť do práce a nemôžu si dovoliť ostať doma.

Je dochádzka do škôlky v Nemecku povinná?

V škôlke to ešte tak neriešia, ako napríklad v škole. Zo škôlky môžeš vziať dieťa v pohode, no ak napríklad chceš vziať dieťa zo školy a ísť o pár dní skôr na prázdniny, na letiskách či staniciach stoja policajti, ktorí ťa kontrolujú. Školská dochádzka je prísne povinná, ak to nedodržiavaš, máš teoreticky vzaté políciu pred dverami.

Bolo niečo, čo ťa po príchode do prostredia nemeckej škôlky prekvapilo?