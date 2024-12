Telekom ide zelenou cestou: Od zbierania starých mobilov po výsadbu stromov

Je fajn, keď firmy robia biznis, ale ešte lepšie je, keď pritom myslia aj na našu planétu.

Slovak Telekom si preto povedal, že udržateľnosť nie je len moderné slovíčko, ale niečo, čo treba brať vážne. A tak sa pustili do akcií, ktoré sú ekologické, zmysluplné a navyše majú aj cool faktor.

Vieš, že staré mobily nemajú končiť na dne zásuvky ani v koši? Telekom vo všetkých svojich predajniach rozbehol zber starých mobilov a zariadení. Namiesto toho, aby zapadli prachom alebo skončili na skládke, ich ekologicky spracujú – v spolupráci s partnermi, ktorí presne vedia, ako na to.

Spoločnosť aktívne podporuje recykláciu elektrospotrebičov a obalov. „Jedným z našich významných projektov je zber starých mobilov a iných zariadení, ktoré ekologicky likvidujeme v spolupráci s naším partnerom z Námestova,“ hovorí Head of Retail & D2D, Ján Majerčík.

Okrem toho si v predajniach môžeš všimnúť ďalší eko vibe – všetko od dizajnu až po komunikáciu je ladené tak, aby šetrilo prírodu. Žiadne letáky, všetko digitálne. A zákazníci už fičia na digitálnych zmluvách – vďaka tomu sa ušetria milióny hárkov papiera mesačne.

Zdroj: Telekom

Keď namiesto párty sadíš stromy

Čo robí tvoj tím na teambuildingu? Pije prosecco na chate alebo sa zabáva v reštaurácii? Telekom si zvolil o niečo aktívnejší program – výsadbu stromov. Ich retailový tím sa vydal do lužných lesov pri Dropie a zasadil desiatky stromov vrátane dubov, javorov a líp. Ak si myslíš, že to bola nuda, mýliš sa – spojili užitočné s príjemným a odniesli si parádny pocit, že prispeli k zlepšeniu mikroklímy aj k ochrane prírody.

„Sadenie stromov bol zásah do čierneho,“ povedala Katarína Kosorínová z Telekomu. Čísla hovoria jasne – jeden strom dokáže denne vypariť až 400 litrov vody, čo poriadne ochladí okolie. Navyše, v krajine, kde máme najväčšie polia v EÚ, je každý strom vítaný.

Zelené vízie v praxi: Telekom prináša zmeny, ktoré majú zmysel

Telekom má v rukáve aj ďalšie zelené esá. Znižujú emisie, podporujú digitálnu gramotnosť a vzdelávajú rôzne vekové skupiny, aby vedeli lepšie narábať s technológiami. A to nie je všetko – spolupracujú s organizáciami ako BROZ na projektoch, ktoré chránia vodné zdroje a obnovujú ekosystémy.

„Každý strom je kúsok života pre zvieratá aj ľudí,“ hovorí Miriam Miláčková z BROZ. A my môžeme len súhlasiť – vďaka firmám ako je Telekom máme dôvod veriť, že to so záchranou prírody ešte neprehrávame.

Keď nabudúce pôjdeš do Telekomu, nezabudni si so sebou priniesť starý mobil – pomôžeš recyklovať. A možno si pri tom spomenieš, že firmy ako Telekom dokážu robiť veľké veci nielen pre svojich zákazníkov, ale aj pre našu planétu.