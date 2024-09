Autor víťazného návrhu získa aj peňažnú odmenu vo výške až 3 450 €.

Značka Medicine je známa svojimi tvorivými aktivitami na pomedzí kultúry a umenia. Dôraz na kreativitu sa odráža vo všetkých jej kolekciách a originálnych dizajnoch. Cieľom je prekročiť zaužívané pravidlá a spoznať originalitu.

Značka už niekoľko rokov organizuje aj súťaže grafického dizajnu. Zúčastňujú sa ich ľudia, ktorí s umením ešte len začínajú alebo sa chcú objaviť v kolekcii Medicine. Téma aktuálneho ročníka znie: „Tajomný svet Medicine“. Značka chce spoznať grafické prevedenia a asociácie na danú tému.

„Kľúčom k našej súťaži je predstavivosť. Chceme, aby ste sa na chvíľu preniesli do tajomného sveta, ktorý spoločne vytvárame. Čo pre vás znamená tajomný svet Medicine? S čím si ho spájate? Vyjadrite to graficky. Chceme, aby každá práca bola odrazom vašej predstavivosti a zároveň vyjadrovala ducha Medicine,“ povzbudzuje umelcov značka.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Tohtoročná téma znie: Tajomný svet Medicine.

Prihlasovanie prác do súťaže prebieha do 7. októbra 2024.

Svoj návrh môžeš prihlásiť prostredníctvom platformy Art Bank: https://art.wearmedicine.sk.

Výhercov vyberie 5-členná porota 5. novembra 2024.

Najlepšie príspevky budú odmenené uverejnením v kolekcii a ich autori zároveň získajú peňažné odmeny v hodnote až do výšky 3 450 € *. * Približná hodnota v EUR, ceny budú vydané v PLN podľa aktuálneho kurzu banky, v ktorej má výherca vedený bankový účet v deň platby.

Tento ročník súťaže je výnimočný tým, že v porote budú umelci, s ktorými značka spolupracovala na kolekciách v predchádzajúcich rokoch. Do poroty zasadnú ilustrátor Dawid Ryski a britská maliarka Jane Tattersfield.

Zdroj: Medicine

Zoznám sa s porotou

Jane Tattersfield svoju kariéru odštartovala zákazkami od vydavateľstiev, časopisov, spoločností zaoberajúcich sa grafickým dizajnom a blahoželaniami. Farby a vzory boli vždy jej hnacou silou a umelkyňa vytvorila bohatý, zložito dekoratívny štýl s použitím tušu a gvašu.

V jej tvorbe sú zjavné vplyvy Indie, Južnej Ameriky, textilu, ľudového a tradičného umenia. Jane v roku 2014 k založeniu značky Tattersfield Designs, ktorá vyrába jej vlastný sortiment pohľadníc, potlačí, látok a vankúšov, ktoré sa teraz predávajú po celom svete.

Dawid Ryski, ktorý vyštudoval krajinnú architektúru, je autorom mnohých ilustrácií pre noviny ako The New York Times, The Washington Post či The Wall Street Journal. Okrem toho navrhuje muraly, obaly albumov a kníh a grafiku pre módne spoločnosti. Okrem iného spolupracoval so spoločnosťami ako Hermès, VISA, Saucony, Eurovision Music Contest či Ikea.

Pozri si ukážky prác Jane Tattersfield a Dawida Ryskeho:

Hlavná dizajnérka značky Medicine Iwona Napierała Mróz sa módnom priemysle pohybuje už mnoho rokov a svoje skúsenosti získala v najväčších módnych značkách v Poľsku. V súčasnosti ako riaditeľka oddelenia grafiky a dizajnu v Medicine spolupracuje s talentovanými umelcami, ktorých obdivuje pre ich kreativitu, vášeň pre umenie a jedinečné osobnosti.

Absolventka Akadémie výtvarných umení v Krakove Karolina Stawska pracuje ako umelecká riaditeľka Medicine, kde využíva svoje zdroje fantázie, vytvára koncepty pre fotenie a imidžové filmy a stará sa o jednotnú imidžovú komunikáciu značky. Už roky sa aktívne realizuje v maliarskych technikách, ako aj v kresbe. Pre jej obrazy je charakteristická dynamika, expresívne formy a intenzívne farby.

Zdroj: Medicine

Hlavný grafický dizajnér značky Medicine Piotr Jakób spája svoju prácu s vášňou, vďaka ktorej už niekoľko rokov spoluvytvára jedinečné kolekcie. Pretvára dizajn a umelecké cítenie a zapracováva moderné trendy do jedinečných návrhov, ktoré oslovujú zákazníkov. Inšpiráciu čerpá zo sveta okolo seba a vytvára návrhy plné života a emócií.

Chceš sa pridať do tímu šikovných dizajnérov, ilustrátorov a grafikov? Zapoj sa do súťaže a staň sa aj ty súčasťou najnovšej kolekcie značky Medicine.