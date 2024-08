Populárny český raper je v nemocnici. Kvôli zdravotnému stavu zrušil nadchádzajúce koncerty

Post z nemocnice od rapera Rohonyho vyvolal množstvo dohadov

Vychádzajúca hviezda českej rapovej scény Rohony zverejnil na svojom Instagrame príspevok z nemocničného lôžka. V poste oznamuje svojim fanúšikom, že ruší nadchádzajúce koncerty kvôli zdravotnému stavu.

„Mrzí ma to, ale na niekoľkých blízkych shows sa teraz neuvidíme. Musím sa dať do kopy. Vidíme sa čoskoro. Makám na tom,“ napísal do popisu.

Celým menom Adam Rohony je raper a futbalista, ktorý prerazil na českej hiphopovej scéne v roku 2023 so svojím albumom Superfly. Jeho tvorba čerpá inšpiráciu z dedinského života a hudby z kulturákov. Je aktívny aj na TikToku a HeroHero, kde natáča komediálny seriál Návrat kráľa o svojom návrate na futbalové ihrisko.

Dôvody hospitalizácie Rohonyho zatiaľ nie sú jasné. V komentároch sa preto rozprúdila debata o tom, čo sa vlastne raperovi stalo.

Podľa portálu Antiyoutuber.cz sa ešte z festivalu na Zrće vrátil v poriadku. K jeho zraneniu tak pravdepodobne došlo až v Česku.