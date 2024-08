KVÍZ: Ako dobre poznáš súčasnú slovenskú hudobnú scénu? Otestuj svoj prehľad

Zisti, ako sú na tom tvoje znalosti zo slovenskej hudby.

Naša súčasná hudobná scéna má naozaj čo ponúknuť — od rockových a popových kapiel, cez raperov, punkáčov až po DJ-ov a producentov. Máme skrátka veľmi veľa talentovaných interpretov, ktorých môžeš počuť v rádiách, vypredaných kluboch či na veľkých hudobných festivaloch. Avšak myslíš si, že máš naozaj dobrý prehľad o slovenskej hudbe? Poď to zistiť v kvíze, ktorý nájdeš nižšie.

Aby sa naši interpreti dostali tam, kde sú teraz, museli najprv niekde začať. Ak sa aj ty chceš stať hudobným umelcom, teraz máš jedinečnú príležitosť ukázať, čo je v tebe. 4ka si totižto pre teba pripravila už druhé kolo grantového programu na podporu mladých hudobníkov, Sloboda pre mladých, kde môžeš so svojou hudobnou tvorbou zabojovať až o 4 000 EUR pre tvoj videoklip.

Podmienky: Do Do súťaže sa môžu prihlásiť sólisti alebo kapely bez ohľadu na hudobný žáner. Musíš mať vek do 26 rokov a poslať tento vyplnený formulár do 31. augusta 2024.

„Už v prvom ročníku sa nám prihlásili so svojimi skladbami desiatky talentovaných spevákov a hudobných kapiel a aj preto sme sa rozhodli, pokračovať v podpore tvorby mladých slovenských interpretov. Chceme aby sa mladí ľudia spolu bavili, spievali a tancovali. My štyrom najlepším prispejeme na to, aby si splnili sen a natočili profesionálne svoju pesničky či videoklip, čo im môže pomôcť dobyť svet,“ hovorí vedúca Oddelenia marketingu Alexandra Körmendy.

Minuloroční víťazi grantu Sloboda pre mladých, ako Vanessa Weisz, Denym, Timea alebo Anika Aris využili príspevok na nové videoklipy, ktoré majú desaťtisíce vzhliadnutí. „4ka ako prvá priniesla mladým cenovo dostupné dátové balíky a paušály. S nimi priniesla aj slobodu tvoriť, zdieľať a byť v kontakte so svojimi blízkymi či fanúšikmi. Náš grant pre mladých tvorcov je len potvrdením tohto nášho nastavenia, že 4ka je tu pre mladých,“ dodáva marketingový riaditeľ 4ky Roland Kyška.