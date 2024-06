Juraj pomáha Slovákom s kompenzáciami za zmeškané lety: Cestujúci nepoznajú svoje práva. Na meškaní môžu pekne zarobiť (Rozhovor)

Z nekonečných hodín čakania na letisku ti nemusí ostať iba trpká spomienka. Ako cestujúci máš v takom prípade nárok na kompenzáciu vo výške niekoľkých stoviek eur. Stačí poznať pravidlá alebo sa obrátiť na správnych ľudí.

Zrušený či zmeškaný let dokáže cestujúcim poriadne skomplikovať život. Mnohí ho však prežijú utrúsením nadávky a neskôr na túto nepríjemnú skúsenosť zabudnú. Aerolínie tak v mnohých prípadoch nemusia vyplácať odškodné cestujúcim, ktorí naň majú nárok, pretože tí o svojich právach často vôbec nevedia.

„Cestujúci sa rýchlo vzdajú. Na ceste za získaním kompenzácie ich odradí zdĺhavá a komplikovaná komunikácia. Môže sa stať, že si neustriehnu požiadavky leteckej spoločnosti, pretože emaily so žiadosťami o dodatočné doloženie dokumentov často skončia v spame,“ poznamenal Juraj Švancár, ktorý pred šiestimi rokmi založil startup meskanieletu.sk a Slovákom začal pomáhať so získaním kompenzácií za zmeškané či zrušené lety.

Dnes hovorí o 94-percentnej úspešnosti pri získavaní odškodného. V rozhovore pre Refresher prezradil, kedy cestujúcim vzniká nárok na odškodné, akými praktikami chcú letecké spoločnosti odradiť nespokojného klienta od získavania kompenzácií, akých chýb sa vyvarovať, ale aj to, či a ako sa dá na meškaní letu zarobiť.

Ako ste sa dostali k tejto práci? Čo vás motivovalo začať pomáhať cestujúcim vymáhať kompenzácie za zmeškané lety?

Pred šiestimi rokmi som sa s podobnou situáciou stretol na vlastnej koži. Letel som z Helsínk do Viedne a mali sme viac ako trojhodinové meškanie. Práve v tom období som sa zamýšľal nad tým, či mi vesmír nepošle zaujímavú ideu na nejaký startup. Pár sedadiel za mnou sedela partia Slovákov, ktorí boli s celou situáciou veľmi nespokojní a dávali to aj jasne najavo. Sám som o téme kompenzácií leteckých spoločností vtedy veľa nevedel, no videl som príležitosť ponúknuť ľuďom niečo, čo na trhu chýba.

Po príchode domov som vytvoril základnú stránku s formulárom. Jej forma aj obsah síce boli trošku kostrbaté, no už po dvoch hodinách mi prišiel prvý vyplnený formulár od potenciálneho klienta, ktorý ma nakopol projekt rozbehnúť.

S akými prípadmi sa v praxi stretávate najčastejšie – sú to zrušené lety, zmeškané prípoje alebo meškania?

To sa odvíja od sezóny. V letných mesiacoch, ale vlastne aj počas celého roka riešime primárne meškania. V približne 30 % sa objavujú aj zrušené lety, tie sú častejšie podmienené mimoriadnymi okolnosťami, pri ktorých cestujúcim, bohužiaľ, nemusí vzniknúť nárok na kompenzáciu.