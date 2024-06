SZIGET 2024 PREHĽAD: Toto potrebuješ vedieť pred festivalom. Pozri si program, možnosti dopravy, ubytovania a platenia v areáli

Na ktor├ęho interpreta sa te┼í├ş┼í najviac?

U┼ż m├í┼í k├║pen├Ż l├şstok na jeden z najv├Ą─Ź┼í├şch letn├Żch festivalov Eur├│py, ale nevie┼í, ako sa tam dostane┼í? Popr├şpade e┼íte st├íle v├íha┼í, lebo netu┼í├ş┼í, ─Źo ┼ąa v are├íli ─Źak├í? ─îi u┼ż si prv├Ż, alebo druh├Ż pr├şpad, pripravili sme si pre teba z├íkladn├Ż preh─żad o tohtoro─Źnom festivale Sziget, v ktorom sa dozvie┼í program, mo┼żnosti dopravy, ubytovania a platenia v are├íli.





Festival má tento rok aj skvelú novinku — ak máš do 21 rokov, 6-dňová vstupenka ťa vyjde na 309 €. Všetky detaily a informácie nájdeš na Sziget Festival 2024 sa bude konať od 7. do 12. augusta. V predaji sú permanentky na celý festival (369 €), ale aj lístky na 1 či 3 dni.Festival má tento rok aj skvelú novinku — ak máš do 21 rokov, 6-dňová vstupenka ťa vyjde na 309 €. Všetky detaily a informácie nájdeš na www.szigetfestival.com

Zdroj: Sziget

­čÄÁHudobn├Ż program ÔÇô hviezdy na ka┼żdom kroku

Line-up Szigetu je aj tento rok nabit├Ż a┼ż po okraj svetov├Żmi hviezdami a┬áskvelou hudbou. Na hlavnom p├│diu sa tento rok predstavia men├í Fred Again.., Halsey, Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix, Sam Smith, Skrillex, Stormzy, RAYE, Tom Odell a Fisher.

Skvel├Ż program v┼íak pon├║ka aj obr├Ż ─Źerven├Ż stan Revolut stage s┬ámenami ako M├ś, Four Tet, Aurora, Big Thief, Fontaines D.C., Marc Rebillet alebo Crystal Fighters. Kroky fan├║┼íikov elektronickej hudby bud├║ ur─Źite smerova┼ą do unik├ítneho Colossea ─Źi P├írty Ar├ęny, kde sa program kon─Ź├ş a┼ż o 6.00 r├íno. Milovn├şci techna si rozhodne u┼żij├║ vyst├║penie Jorisa Voorna, Enrica Sanguliana, dua ARTBAT, Nica Morena ─Źi Sama Paganiniho.

Pod─ża line-upu sa rozhodne m├í┼í na ─Źo te┼íi┼ą. Zdroj: SZiget

─îasov├Ż harmonogram interpretov si pred festivalom poriadne na┼ítuduj, aby sa ti n├íhodou nestalo, ┼że presp├ş┼í svojho ob─ż├║ben├ęho umelca.

­čĄŞ­čĆ╝Cirkus, divadlo, ┼íportov├ę aktivity a p├írty lo─Ć

Potom ako sa vysk├í─Źe┼í pod p├│diom, ur─Źite si cho─Ć pozrie┼ą vyst├║penia svetov├Żch akrobatov v cirkusovom ┼íapit├│ Cirque de Sziget. Popri prech├ídzkach po ostrove ur─Źite natraf├ş┼í aj na pouli─Źn├ę divadlo, ktor├ę bav├ş n├ív┼ítevn├şkov po─Źas cel├ęho d┼ła. O┬áskvel├║ z├íbavu sa ti postar├í aj lunapark ─Źi tane─Źn├ę a┬ádivadeln├ę predstavenia v┬áTheatre and Dance Corner.

No Sziget Festival nie je len o hudbe a umen├ş, ale aj o nespo─Źetn├Żch aktivit├ích, ktor├ę zaru─Źia, ┼że sa nikto nebude nudi┼ą. Milovn├şci adrenal├şnu si pr├şdu na svoje na r├┤znych atrakci├ích ako bungee jumping alebo zipline. Ak patr├ş┼í medzi ┼íportov├Żch nad┼íencov, vybije┼í si energiu nielen po─Źas tancovania, ale aj vo fitnes z├│nach ─Źi na ┼íportov├Żch turnajoch. Popr├şpade si u┼żije┼í relax pri joge.

Zdroj: Sziget

Poriadnu p├írty za┼żije┼í aj na lodi, ktor├í sa bude od 7. do 12. augusta plavi┼ą po Dunaji. Na palube┬áp├írty lode sa m├┤┼że┼í te┼íi┼ą na set v podan├ş top DJ-ov ako Kungs, LF Systems ─Źi Alle FArben. Pokia─ż si k├║pi┼í VIP vstupenku na Sziget, ─Źak├í ┼ąa na lodi okrem skvelej hudby a v├Żh─żadu na Budape┼í┼ą aj neobmedzen├ę ob─Źerstvenie.

­čŚ║´ŞĆAko sa dostane┼í na Sziget?

Auto, vlak, autobus... S├║ r├┤zne sp├┤soby, ako sa doprav├ş┼í na festival. U┼íetr├şme ti zbyto─Źn├ę googlenie cez ÔÇ×mili├│nÔÇť str├ínok, a tak ni┼ż┼íie n├íjde┼í u┼żito─Źn├ę tipy na efekt├şvnu dopravu na ostrov ├ôbuda.

­čÜŚDoprava autom

├Źs┼ą na festival autom je tou najr├Żchlej┼íou a najpohodlnej┼íou vo─żbou. Ak p├┤jde┼í napr├şklad z Bratislavy, cesta na festival ti bude trva┼ą pribli┼żne dva a pol hodiny (207 kilometrov) po dia─żnici M1. Nezabudni si k├║pi┼ą ma─Ćarsk├║ dia─żni─Źn├║ zn├ímku, 10-d┼łov├í ┼ąa vyjde na 16 ÔéČ.

No a ako vyrie┼íi┼í parkovanie? M├í┼í dve mo┼żnosti. Bu─Ć si k├║pi┼í ofici├ílny parking spot v are├íli festivalu, alebo si n├íjde┼í platen├ę parkovn├ę miesto niekde bl├şzko Szigetu. V centre Budape┼íti zaplat├ş┼í pribli┼żne 1,5 ÔéČ za hodinu parkovania.

­čÜîDoprava autobusom

Ak b├Żva┼í v okol├ş Bratislavy, m├┤┼że┼í vyu┼żi┼ą spoje z autobusovej stanice Nivy, ktor├ę ┼ąa dopravia priamo pred vstupn├║ br├ínu festivalu. Upozor┼łujeme ┼ąa, ┼że l├şstok si treba vopred k├║pi┼ą online. ─î├şm sk├┤r to urob├ş┼í, t├Żm sa vyhne┼í riziku, ┼że bud├║ v┼íetky miesta obsaden├ę. Cesta na Ostrov slobody ti bude trva┼ą 3 hodiny.

Zdroj: SLovaklines

­čÜŐDoprava vlakom

─Äal┼íia mo┼żnos┼ą je vlak. Ak chce┼í ├şs┼ą bez zbyto─Źn├Żch prestupov, ni┼ż┼íie sme vybrali ─Źasy vlakov, ktor├ę cestuj├║ z Bratislavy priamo na ┼żelezni─Źn├║ stanicu v Budape┼íti. Odtia─ż sa na Sziget dostane┼í elektri─Źkou (─Ź├şslo 4 alebo 6) smer Sz├ęll K├ílm├ín t├ęr, potom prest├║pi┼í na Margit H├şd Budai H├şdf┼Ĺ na H├ëV (H5) do Filatorig├ítu.

Zdroj: CP

­čŤĆ´ŞĆUbytovanie

Sziget m├í k dispoz├şcii nieko─żko (rozumej ve─żmi ve─ża) mo┼żnost├ş na miesta, kde si dobije┼í baterky po─Źas festivalu. Ak ti sta─Ź├ş stan a ide┼í na viac ako na dva dni (po sebe nasleduj├║cich), tak ┼ąa pote┼í├şme, preto┼że Basic camping je zadarmo. ─îi┼że sta─Ź├ş ti len zaregistrova┼ą svoj stan, pr├şs┼ą do are├ílu, rozlo┼żi┼ą stan vo vyzna─Źen├Żch z├│nach a voil├á, m├┤┼że┼í uteka┼ą na svojho ob─ż├║ben├ęho interpreta.

No pokia─ż si chce┼í z├í┼żitok zo stanovania o nie─Źo vylep┼íi┼ą a ma┼ą v bl├şzkosti extra slu┼żby, m├┤┼że┼í si k├║pi┼ą l├şstok Siesta Camping (125 ÔéČ na v┼íetky dni). Ve─żk├ę plus Siesta Campingu je to, ┼że je bl├şzko Sziget pl├í┼że, a tak m├í┼í jazero Balaton doslova na skok.

Mapa areálu. Zdroj: Sziget

Ak klasick├ę stanovanie nie je tvoja ┼í├ílka k├ívy a chce┼í nie─Źo nad┼ítandardn├ę, m├┤┼że┼í si zvoli┼ą ubytovanie vo forme upgradnut├Żch stanov, glampingu, dreven├Żch chatiek, iglu, BoXov a kopec ─Ćal┼í├şch. Vyber si pod─ża toho, ─Źi p├┤jde┼í┬ána festival s├│lo, s polovi─Źkou alebo s partiou kamo┼íov. Ak si sk├┤r hotelov├Ż ─Źi hostelov├Ż ─Źlovek, v Budape┼íti bude┼í ma┼ą rozhodne z ─Źoho vybera┼ą.

Zdroj: Sziget

­čĺÁPlatenie na festivale

Sziget je ÔÇ×cashlessÔÇť, ─Źo znamen├í, ┼że v are├íli neplat├ş┼í hotovos┼ąou, ale kartou, hodinkami, mobilom alebo ┼ípeci├ílnym festivalov├Żm n├íramkom. Ten si potrebuje┼í nabi┼ą bu─Ć cez web, alebo aplik├íciu Sziget, popr├şpade na ur─Źen├Żch miestach v are├íli (Festipay). Ak si zvol├ş┼í dob├şjanie┬á(hotovos┼ąou alebo kartou) na dob├şjac├şch miestach Festipay, m├┤┼że┼í si po┼żiada┼ą o vr├ítenie zostatku v kiosku/helpdesku Festipay do 13. augusta 12.00.

Svoj├şm nabit├Żm n├íramkom zaplat├ş┼í ─Źoko─żvek v are├íli festivalu. ─îak├í ┼ąa kopec gastrost├ínkov so sez├│nnymi a s miestnymi surovinami a nebud├║ ch├Żba┼ą ani ponuky pre vegetari├ínov ─Źi veg├ínov.

­čôî D├┤le┼żit├Ż tip: Na festivale n├íjde┼í aj st├ínky s drinkami, av┼íak nezab├║daj na kvalitn├Ż pitn├Ż re┼żim. Medzi 10. a┼ż 15. augustom maj├║ by┼ą po─Źas Szigetu ve─żk├ę hor├║─Źavy, tak┼że nie┼że tam niekde odpadne┼í od dehydrat├ície. Festival v celom are├íli pon├║ka vodu na FreshWater Points, n├íjde┼í ich na mape ako symboly kvapky vody.

No a v neposlednom rade sa nezabudni naladi┼ą na festivalov├║ atmosf├ęru ofici├ílnym Sziget playlistom, ktor├Ż n├íjde┼í ni┼ż┼íie.