Niektorí Prešovčania nechcú Separa na dňoch mesta. Prekážajú im vulgárne texty, vraj sa nehodia na podujatie pre rodiny s deťmi

Prešovčania sa rozdelili na dva tábory. Jedným raperov slovník prekáža, iní tvrdia, že aj v ľudových piesňach je mnoho vulgárností a sexuálnych dvojzmyslov, ktoré nikomu nevadia.

Od 20. do 23. júna 2024 sa v Prešove budú konať Dni mesta Prešov. Pripravený je bohatý program, ktorý zahŕňa viaceré talentované hudobné a tanečné hviezdy zo Slovenska aj z Českej republiky. Na prešovskej Hlavnej ulici má vystúpiť aj známy slovenský raper Separ, ktorý vyvolal medzi Prešovčanmi búrlivú diskusiu, informoval Prešovak.

Prešovčania sa rozdelili na dva tábory a niektorí sa pýtajú, či sa jeho hudba a texty, v ktorých zaznievajú aj vulgarizmy, hodia na podujatie pre rodiny s deťmi. Viacerým sa zdá, že vulgárny slovník rapera v pesničkách je nevhodný. V skupine na Facebooku, ktorá má 45-tisíc členov, sa pýtajú: „Čo si myslíte o vystúpení speváka Separa na Dni mesta Prešov 2024? Je správne, aby jeho vulgárny slovník znel mestom o 20.30 hodine?“

Viacerí obyvatelia mesta nesúhlasia s jeho koncertom. „Určite nie. Sú oveľa lepší speváci a muzikanti, ktorí by mohli vystúpiť na dňoch mesta,“ objavilo sa pod diskusiou. „Pokiaľ by spieval a používal vulgárne slová, určite to vadí. Takéto prejavy nepatria na otvorené priestranstvo, kde je pravdepodobnosť, že sa tam budú zdržiavať deti a mládež. Ani niektorým dospelejším nie je po chuti počúvať nadávky,“ hovorí ďalšia komentujúca.

Organizátori sa rapera zastali

Samotný organizátor podujatia – Park kultúry a oddychu (PKO) – však za umelcom stojí a nechce ho vymeniť. „Koľko vulgárností, dvojzmyslov, porna a sexu je v ľudových pesničkách? Či sa budeme tváriť, že to tak nie je?“ zastal sa ho fanúšik v diskusii. Väčšina sa zhodla, že kto tam chce byť a vypočuť si Separa, ten tam príde – ostatní môžu ostať doma alebo prísť neskôr.

Na Dňoch mesta Prešov majú okrem Separa obyvatelia možnosť vypočuť si aj skupinu Billy Barman, víťazku Česko Slovenskej Superstar Terezu Maškovú, kapelu Le Payaco či speváčku a rodáčku z Prešova Katarínu Knechtovú. Návštevníci sa môžu tešiť aj na rôzne gastrozážitky či program pre deti.