Slovenskému tiktokerovi sa vlámali na pozemok a podstrčili mu drogy. Našiel si doma fľaštičku so záhadným práškom

Prípad už je vraj v rukách polície. Myslí si, že motívom je závisť. Žiadny slovenský influencer podľa jeho slov nezažíva toľko útokov ako on.

Influencer a tiktoker Samuel Pažický sa na Instagrame podelil s tým, že mu niekto do domu podstrčil drogy. Dotyčný sa mal vlámať na jeho pozemok, kde mu údajne podstrčil fľaštičku so záhadným práškom. Influencer sa vo veci exkluzívne vyjadril pre Refresher.

„Niekto vstúpil na náš pozemok a dostal sa do zamknutého humna, odkiaľ mám kľúč iba ja. Hodil mi fet v skúmavke zapečatený gumičkou a myslím si, že čakal na moment, kedy budem streamovať, aby na mňa zavolal políciu. Vec ide na expertízu a budú sa hľadať kamerové záznamy,“ píše na sociálnej sieti.

Samuel nám povedal, že fľaštičku našiel v stodole, z ktorej pravidelne robí živé vysielania na Tiktok. Kľúč od nej má vraj iba on a záhadnú fľaštičku našiel včera (vo štvrtok) – predtým, ako išiel tvoriť obsah na sociálnu sieť.

Neprajníci ho dostávajú do život ohrozujúcich situácií

Na Instagrame tiež napísal, že prvotne nevedel, o čo ide a skúmavku zobral do ruky. Povedal nám, že, ak by si skôr uvedomil, čo sa v nej skrýva, nechytal by ju. Neskrýval svoje rozhorčenie a povedal, že toto je už posledná kvapka. Vraj je denne terčom rôznych útokov a vyhrážok. Pripisuje to tomu, že je známy na sociálnych sieťach a darí sa mu. Myslí si, že nikto z tvorcov nečelí podobnému tlaku a útokom ako on. Na spomínané útoky sme sa ho spýtali tiež. Povedal nám, že aktérmi sú najčastejšie ľudia z jeho dediny, ktorí mu závidia „na oko ľahký život a peniaze.“

Opísal nám aj incident, ktorý sa mu nedávno stal. „Minulý týždeň mi jeden nemenovaný sused skočil pred auto, keď som išiel do mesta. Následne ma nechcel pustiť a spôsobil mi na vozidle škodu. Je to ohlásené na polícii. Čakám na vyjadrenie Okresného súdu a žiadam náhradu škody,“ povedal.

Pravidelne sa mu stáva, že ľudia z obce vystavujú život ohrozujúcim situáciám. „Keď idem za nimi, idú schválne rýchlosťou 20 km/h, aby ma donútili ich obehnúť. Keď to urobím, schválne pridajú. Minule sa mi takto skoro stala nehoda,“ opisuje šikanu zo strany obyvateľov obce a hovorí, že aj tento čin nahlásil na polícii.

Je to útok na celú jeho rodinu

V sérii príspevkov tiež zverejnil správu fanúšika, ktorý mu vyjadril podporu a napísal: „Všetci, čo ma viac poznajú vedia, že som v pohode. Ale závisť a to, že niekto vidí, že sa ti darí, je silnejšia a pre niekoho je jednoduchšie ma odstrániť.“ Zároveň si myslí, že mu fľaštičku podstrčil niekto skúsený, pretože uzáver zaistil napevno špagátom a presne vedel, čo robí.

Samuel pre Refresher povedal, že útok vníma citlivo. „S tou ampulkou to beriem ako cielený útok nielen na mňa, ale na celú moju rodinu,“ vyjadril sa. Na Instagrame píše, že vec ide na expertízu, a preto nás zaujímalo, či vo veci zalarmoval políciu. „Čo sa týka polície, mám zlú skúsenosť, ešte by sa to obrátilo proti mne. Prvotne budem zisťovať, čo sa tam nachádza, a ak pôjde o spomínanú vec, budem to pravdepodobne riešiť,“ povedal nám.

Samuel Pažický sám seba označuje za content creatora, na sociálnych sieťach sa preslávil predovšetkým vďaka svojim nevšedným anketám z ulíc Žiliny a Bratislavy. Jedno z jeho najznámejších videí je s niekdajším predsedom NR SR Borisom Kollárom, ktorého vyzval, že ak pomenuje jeho ďalšie dieťa Samuel (po tiktokerovi), dá mu na ruku 100 eur. Na to mu dal Kollár proti ponuku, že mu dá 300 eur, ak tiktoker pomenuje svojho prvého syna Boris.