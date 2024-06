Ďalšie dieťa Angeliny Jolie a Brada Pitta sa chce vzdať otcovho priezviska. Žiadosť prichádza v kontexte rozvodu rodičov

Od priezviska Pitt sa v minulosti snažili odkloniť aj jej dve sestry.

Herečka a dcéra hollywoodskych hviezd Angeliny Jolie a Brada Pitta, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, sa chce oficiálnou cestou zbaviť priezviska po otcovi. Na losangeleský súd podala žiadosť o vyškrtnutie priezviska Pitt z jej mena, upozorňuje BBC.

Žiadosť o zmenu priezviska prichádza v súvislosti s vývojom rozvodového konania medzi jej rodičmi. Tieto právne kroky podnikla Shiloh tak, aby sa v deň svojich 18. narodenín (27. mája) volala už len stala Shiloh Jolie.

Priezvisko po otcovi prestali používať aj jej sestry

Shiloh je tretie najstaršie dieťa zo šiestich detí bývalej dvojice. Od priezviska Pitt sa snažili odkloniť aj jej dve sestry. Tie si však priezvisko po otcovi len prestali uvádzať na verejných podujatiach. Shiloh je tak prvá zo súrodencov, ktorá podala oficiálnu žiadosť o zákonnú zmenu mena.

Jej sestra Vivienne napríklad v minulosti vypustila priezvisko Pitt pri uvedení jedného predstavenie kde účinkovala. Druhá sestra Zahar sa pri vstupe do vysokoškolského sesterstva predstavila len ako Zahara Marley Jolie.

Komplikovaný rozvod

Hollywoodska dvojica mala svadbu v auguste 2014. Angelina Jolie podala žiadosť o rozvod s Bradom Pittom v septembri 2016 po incidente, pri ktorom ju podľa jej slov Pitt chytil za hlavu a napadol ich dve deti v lietadle.

Herečka taktiež tvrdí, že Pitt počas letu z Francúzska do Los Angeles rodinu slovne urážal a oblial ich alkoholom. On tieto obvinenia odmieta. Pár je v súčasnosti zapojený do viacerých právnych sporov.