Prvé rande Denisa z Farmy a mladej Paťky sa nieslo v sarkastickej nálade. Prečo jej poradil založiť si Onlyfans?

Ďalší diel Menučka priniesol originálne témy. Paťka s Denisom sa bavili o dojení, tringeltoch či vyprážanom penise.

Menučko tentoraz na prvom rande spojilo Denisa a Paťku. Prvé rande dvoch mladých ľudí, ktorí sa nikdy predtým nevideli, prinieslo jedinečné témy.

Okrem dojenia, ktoré je pre Denisa zjavne nosnou témou, sa nevyhli ani vážnejším otázkam. Čo by urobili, keby ich dieťa bolo homosexuál, kto by mal do domácnosti nosiť peniaze či čo o človeku hovorí výška jeho tringeltov?

Pravidlá Menučka ostávajú rovnaké. Účastníkov čakajú štyri chody, pri ktorých sa lepšie spoznajú. Po každom kole sa môžu rozhodnúť, či chcú pokračovať. Pokiaľ aspoň jeden z nich stlačí tlačidlo, rande pokračuje.

Posledným kolom je Horúci telefonát, po ktorom sa našich účastníkov spýtame, či chcú zažiť skutočné rande v súkromí. Pokiaľ obaja stlačia tlačidlo, dostanú od nás poukážku na večeru.

Ako dopadne naša dvojica tentoraz? 💘