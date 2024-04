Dolli z Ruže pre nevestu si nechala zväčšiť prsia za 12 000 eur zo zdravotných dôvodov. Menšie sa mi páčili viac, tvrdí

V rozhovore prezradila, že luxusný život v Dubaji jej platil priateľ, ale aj to, koľko ju stáli plastické operácie.

Jedna z najvýraznejších účastníčok markizáckej Ruže pre nevestu – Dolli, ktorá šou po poslednej epizóde definitívne opustila, poskytla exkluzívne pre Refresher pohľad do zákulisia jej života. Objasnila napríklad aj to, odkiaľ má peniaze na vedenie tak luxusného života či to, koľko stáli jej plastické operácie.

Dolli, celým menom Nikoleta Daniela Kortišová, ktorá už však nie je súčasťou reality šou na Markíze, priznala, že toto bola pre ňu úplne nová skúsenosť. V živote o chlapa totižto nebojovala, a už to vraj ani robiť nebude. Sama priznala, že ku koncu jej to bolo miestami nepríjemné.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

28-ročná bývalá kaderníčka mala vo vzťahoch vždy jasno, nikdy nebola odkázaná ani na zoznamovacie aplikácie. Práve jej bývalý priateľ pôvodom z Austrálie, ktorý pracoval v Dubaji, jej zabezpečoval luxusný život.

„Mal radosť z toho, keď mi mohol kupovať drahé kabelky a starať sa o mňa,“ uviedla v rozhovore pre Refresher. Z jej peňaženky nešlo takmer nič a ona sama si podľa jej slov Hermès kabelku za 30-tisíc určite nekúpi.

Jej drahý život sa úzko spája aj s plastickými operáciami, ktorých podstúpila už niekoľko. Napríklad jej prsia stali 12-tisíc eur. Priznala však, že menšie prsia, ktoré mala predtým sa jej páčili viac a tieto si ani nevybrala ona sama. Obrovské prsia si údajne nechala urobiť zo zdravotných dôvodov.

Dolli vyhrala v šou titul Miss ruža. Zdroj: Instagram/nicoleta_dolli_kortis

Aktuálne Dolli buduje svoj vlastný biznis. Chce si rozbehnúť svoju vlastnú značku a otvoriť si salón na predlžovanie vlasov. Viac o jej živote, o tom, v akej reality šou účinkovala, o podrobnostiach z jej vzťahu aj o jej správaní v Ruži pre nevestu sa dočítaš TU.

Tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naše články páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.