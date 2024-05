Daru Rolins po plastike skritizovali. Hejterom poslala ostrý odkaz, vraj nevedela, aký náročný zákrok ju čaká

Estetické úpravy tváre podstúpila začiatkom roka v Taliansku.

Dara Rolins pred tromi mesiacmi podstúpila plastickú operáciu tváre. Informácie, ako aj zábery po zákroku vtedy vyšli na povrch bez jej vedomia. Taliansky plastický chirurg Michele Pascali totiž pred operáciou zverejnil na sociálnej sieti video, na ktorom ukázal Daru a naznačil, že sa chystá podstúpiť facelifting, lifting krku a operáciu viečok.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Dara sa na chvíľu odmlčala zo sociálnych sietí, čo pripisovala rekonvalescencii po zákroku. Po tom, ako začala byť na Instagrame aktívna, ľudia ju začali kritizovať. Narážajú na jej vzhľad a estetické úpravy, ktoré podstúpila. „Škoda, že už Dara nevypadá ako Dara,“ píše jeden fanúšik pod príspevkom. „Tak ale úprimne. Toto sa fakt nepodarilo,“ píše ďalší pod inou fotkou.

Dara sa snažila uviesť veci na pravú mieru

Vo štvrtok sa Dara rozhodla reagovať a na Instagrame napísala príspevok, v ktorom poďakovala za podporu. Myslela tým práve fanúšikov, ktorí sa jej zastávajú popri vlne kritiky, ktorú teraz speváčka za svoj vzhľad dostáva. Upozornila aj na to, že na svojom blogu uviedla veci na pravú mieru.

„Nebojte, ja mám hrošiu kožu, a aj keď to nepoteší, do smútku ma to rozhodne nehádže. A to, že na veci reagujem, nie je o potrebe sa obhajovať, ako si niektorí z vás myslia. Veľmi dobre viem, že nemusím. Ale občas proste chcem! Hlavne keď cítim potrebu uviesť na pravú mieru niektoré kok**iny, čo popíšete,“ napísala popová diva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Nevedela, že výsledky zákroku sa dostavia za taký dlhý čas

„Jazvy sa zahoja tak za 2 mesiace. Ale čas, ktorý potrvá, než sa budete cítiť a vyzerať prirodzene, je výrazne dlhší. Môžem potvrdiť, že som po troch mesiacoch približne v polovičke. A po osobnej skúsenosti z rýchlosti uzdravovania sa som pripravená, že to môže trvať ešte o dosť dlho,“ napísala Dara na svojom blogu.

„A nie, nevedela som, že to bude trvať tak dlho. Som strelec. Povaha, ktorá ide do všetkého po hlave. Videla som obrázok pred zákrokom a po ňom a chcela som to tiež. Možno dobre, že som dopredu nevedela, o aký veľký a komplikovaný zákrok vlastne ide. A že mi z toho celého bude v závere už pekne hrabkať,“ dodala na margo estetických úprav.