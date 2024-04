Tvorcovia „slovenského GTA“ Vivat Slovakia: Pri vývoji hry nám pomáhali aj ľudia z podsvetia z 90. rokov

Ako prebiehal vývoj slovenského GTA/Mafie Vivat Slovakia, odkiaľ na hru zobrali peniaze a prečo má slabšiu grafiku?

Vivat Slovakia ľudia označujú za slovenské GTA. Viac sa však podobá na prvú Mafiu. Hráč v nej hrá za taxikára, ktorý je v utajení ako agent tajnej polície a postupne sa dostáva hlbšie do sveta zločinu.

Hra od slovenských vývojárov vyšla zatiaľ len v Early Access verzii, takže nie je hotová a tvorcovia ju budú postupne dokončovať. V rozhovore nám producent titulu Roman Lipka a herný dizajnér Jakub Dielo vysvetlili všetko, čo hráčov zaujímalo po vydaní a prvých dojmoch streamerov a recenzentov.

Čo sa dozvieš v rozhovore?



– Koľko hra stála a akú časť z toho tvorili náklady na dabing.

– Prečo nevyšla vo väčšej kvalite/s väčším obsahom v porovnaní s inými open-world hrami a ako ju budú tvorcovia zlepšovať.

– Čo bude v plnej verzii a aké vedľajšie aktivity pridajú.

– S kým konzultovali mafiánov a ich zločiny z 90. rokov.

– Či sú spokojní s predajmi a ako Team Vivat dokázal vytvoriť ambicióznu hru.

– Čo im robilo najväčšie problémy pri vývoji a s čím nie sú úplne spokojní.

Práve ste vydali prvú slovenskú hru s veľkým otvoreným svetom. Aké máte pocity? Sledovali ste prvé reakcie hráčov a médií?

Cítime sa veľmi vďačne. Včera sme do tretej rána pozerali skoro všetky streamy a články či diskusie v nich. Zbierali sme feedback a chyby, aby sme ich mohli opraviť.

Na webe sľubujete, že hráči môžu ovplyvniť finálnu verziu hry. Dávajú vám feedback iba na sociálnych sieťach?Môžu s nami komunikovať na Discorde a aj priamo cez hru, v ktorej sa nachádza nástroj na nahlasovanie chýb.

Ako vyzerali posledné mesiace vývoja?

Posledné týždne až mesiace sme robili od skorého rána až do neskorej noci. Snažili sme sa opraviť čo najviac, ale, samozrejme, nezachytili sme všetko. Veľa hráčov napríklad nahlasovalo chybu, že pri opravovniach im vystreľovalo autá.

To bol easter egg na GTA IV, kde bola slávna hojdačka vystreľujúca autá po celom meste?(smiech) Môžeme sa tváriť, že to bol schválny easter egg na GTA IV, aj keď to tak nebolo.

Ako vnímate odozvu hráčov, recenzentov či streamerov?Na Steame je vyše 60 % ohlasov pozitívnych. Negatívne hodnotenia sú spôsobené prevažne existenciou chýb, ktoré zasiahli väčšinu hráčov. Kritizujú najmä optimalizáciu či slabšie správanie postáv vo svete a ich umelú inteligenciu. Na všetkom pracujeme.

Pribudnú aj reakcie postáv, ktoré napríklad hráč vezie v taxíku. Máme nadabované, že niekto skríkne či niečo povie, keď hráč niekoho zrazí.

Zdroj: Team Vivat

Čo, naopak, chvália?Napríklad autá a deštrukčný model, ale aj dabing. Veľmi sa im páči aj atmosféra v meste a samotné spracovanie Bratislavy.

Vaša Bratislava nie je veľkosťou a spracovaním 1 : 1 ku skutočnému mestu, však?Herná mapa obsahuje 10 štvorcových kilometrov vlastných budov. Obsahuje zmenšené verzie herne prispôsobených mestských štvrtí, ako Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov či Prístav. Skracovali sme napríklad dĺžku mostov, pretože by nikoho nebavilo chodiť cez ne opakovane tak dlho, čo sme si sami odskúšali.

Zaujímavé je, že ľudia napojení na kriminálne činy z 90. rokov o tom radi rozprávajú.

Vaším herným svetom je Bratislava v 90. rokoch. Podľa čoho ste mesto modelovali a aké je veľké v porovnaní so skutočnou Bratislavou? Na konci misie sa objavujú aj zdroje, z ktorých sme čerpali, a nejaké doplňujúce informácie. Hru sme pripravovali od roku 2019, odkedy sme čítali veľa kníh a videli veľa fotiek a dokumentov. Viacerí sme z Bratislavy, takže keď napríklad búrali Istropolis, boli sme to nafotiť. Aj na Google Earth sa dalo ísť až do 90. rokov a vidieť, ako vtedy vyzerala Bratislava. Na spracovanie digitálnej Bratislavy sme naozaj hrdí a vidno, že sa páči aj hráčom.

Zdroj: Team Vivat

Zdroj: Team Vivat

Všetky misie v hre sú vraj založené na skutočných udalostiach a reáliách Slovenska v 90. rokoch a najmä jeho kriminálnej histórii. Na základe čoho ste vytvárali príbeh a s kým ste konzultovali zločiny a atmosféru Bratislavy spred 30 rokov?Boli to ľudia, ktorých nemôžeme menovať, lebo boli priamo spojení s kriminálnou činnosťou v 90. rokoch. Najviac nám pomohol bezpečnostný analytik, novinár a scenárista Michal Žitný, ktorý pracoval aj na scenári a dialógoch. Pracoval aj na dokumente Mafiáni a Súmrak bossov a na účely hry nám prezradil veci, ktoré v nich neodvysielala ani RTVS.

Čerpali sme aj z kníh a snažili sme sa vytvoriť príbeh, ktorý neurazí ani jednu stranu názorového spektra. Nechceli sme touto hrou vyslať nejakú politickú správu. Dej je jednoducho odrazom doby.

Nemali ste problém skontaktovať sa s ľuďmi, ktorí boli napojení na kriminálne aktivity?