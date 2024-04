Kruto zavraždil vlastnú sesternicu a jej nebohé telo znásilnil. Vrah si pred popravou vypýtal nezvyčajné posledné jedlo

Nezvyčajná objednávka v americkej väznici. Odsúdený päťdesiatnik Brian Dorsey pred popravou požiadal o obrovské posledné jedlo.

Už takmer 20 rokov si odpykával trest za zabitie vlastnej sesternice a jej manžela, ktorých zastrelil, pretože mu nepožičali peniaze pre drogového dílera. Úrady potvrdili, že okrem brutálnej vraždy dokonca následne znásilnil telo svojej nebohej sesternice, uvádza USA Today.

Dorsey sa však podľa súdnych záznamov k trestnému činu po niekoľkých dňoch priznal, informuje portál Unilad. Rodinám oboch zosnulých sa pred smrťou ospravedlnil prostredníctvom listu, v ktorom prízvukoval, že svoje činy ľutuje a nikdy nikomu nechcel ublížiť. „Slová nedokážu vyjadriť moju skutočnú vinu a hanbu,“ priznal.

Brian Dorsey was executed by the state of Missouri today. He was pronounced dead at 6:11 PM CST. Our prayers are with his family, loved ones, and all who have supported his campaign for clemency. pic.twitter.com/ge9VPbrfqN