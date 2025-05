Pod jej vedením sa značka stala jednou z najúspešnejších na trhu a zaznamenala výrazný rast.

Ďalšia zmena vo svete módy. Maria Grazia Chiuri po deviatich rokoch končí na poste kreatívnej riaditeľky dámskych kolekcií v módnom dome Dior. Jej poslednou prehliadkou bola Resort 2026 show v Ríme, ktoré je zároveň aj rodným mestom návrhárky.

Chiuri sa do histórie zapísala ako prvá žena v čele dámskej tvorby Dioru a počas svojho pôsobenia presadzovala feministickú perspektívu, čerpala z archívov značky a pravidelne spolupracovala s umelkyňami z celého sveta, informuje Vogue Business.

Jej prvá kolekcia na jar/leto 2017 sa niesla v duchu ženského posolstva a obsahovala ikonické tričká so sloganom „We should all be feminists“ (Všetky by sme mali byť feministkami). Počas svojho pôsobenia pravidelne spolupracovala so ženskými umelkyňami ako Judy Chicago, Faith Ringgold, Eva Jospin či Mickalene Thomas a neustále rozvíjala myšlienku, že neexistuje len jeden typ ženy.

Pod jej vedením značka zaznamenala výrazný komerčný rast a stala sa jednou z najvplyvnejších módnych síl súčasnosti. Dior jej poďakoval za výnimočnú kreativitu a prácu v duchu Monsieur Diora. Meno jej nástupcu zatiaľ nebolo oznámené.