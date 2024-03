„Znásilnil ma, lebo som mu nedala peniaze“. Obvinený Patrik K. údajne nožom v ruke ohrozil ďalšiu ženu z webu Amatérky

Obvinený Patrik K. údajne spôsobil oveľa viac škody, než z čoho je obvinený.

Spojili sme sa so ženou (v článku bude vystupovať pod pseudonymom Janka), ktorá ako prvá na stránke Amatérky upozorňovala na nebezpečného Patrika. Ten u nej doma údajne vytiahol nôž a chcel ju okradnúť. Odvtedy sa pridali ďalšie obete, ktorým vraj spravil to isté.

Janka však skončila horšie ako ostatné ženy, ktoré vraj okradol. Keď jej uveril, že v byte nemá žiadne peniaze, rozhodol sa, že ju znásilní.

Patrik K. by už mal byť na slobode po tom, čo na neho podala trestné oznámenie žena, ktorú údajne okradol s nožom v ruke v jej byte. Ženu si našiel na stránke Amatérky, kde ponúkala masáže. Keď prišiel k nej domov, vytiahol nôž a vyhrážal sa jej, že ak mu nedá peniaze, zabije ju.

Patrik ťa kontaktoval a prišiel k tebe do bytu, áno?

Áno, bol veľmi milý, sympatický a pekne oblečený. Vôbec som nečakala, že by mohol byť nebezpečný. Chvíľu sme sa rozprávali a potom sa ma spýtal, či mu mám vydať z dvestovky. Odpovedala som mu, že asi áno. Nato sa ma spýtal, či som si istá na sto percent. Povedala som mu, že áno. Hneď nato chcel, aby som mu teda peniaze ukázala, čo bolo už veľmi divné. Povedala som, nech mi normálne zaplatí a ja mu vydám.

Skúšal ti vôbec zaplatiť?

Nie, rovno vytiahol nôž a povedal mi, aby som mu dala všetky peniaze, čo sú v byte. Povedala som mu, že nič v byte nemám a že peňaženku mám v aute. Dokonca som mu dávala kľúče, nech sa tam ide pozrieť. Von sa však ísť bál. Prehľadal mi byt, no našťastie sa nepozrel do bundy, kde som mala peňaženku. V tom čase som sa chystala urobiť vklad do banky, takže som tam mala veľa peňazí. Rozhodla som sa, že mu nič nedám a oklamem ho.

Nebála si sa, že ti tým nožom ublíži? Človek nikdy nevie, čoho je ten druhý schopný.

Vec je taká, že na mňa pôsobil dosť amatérsky, akoby nevedel, čo má presne robiť. Rozhodne nepôsobil ako nejaký vrah. Verila som si, že keby zaútočil, ubránila by som sa. Ale jasné, mieril na mňa nožom, prirodzene som sa bála a rozmýšľala, čo všetko zlé sa môže stať.

Cítila si z neho agresivitu alebo skôr strach, prípadne nervozitu?

Popravde viac ako nebezpečný mi pripadal, že je zúfalý. Keď som sa ho pýtala na to, prečo to robí, opakoval stále to isté dookola, že potrebuje peniaze a že má problémy. Skúšala som ho presvedčiť, aby to nerobil, že mám dve deti a bez peňazí sa o ne nedokážem postarať. Spýtala som sa ho, či má deti aj on a či peniaze potrebuje pre ne. Nechcel mi však nič viac povedať. Nie som si tým vôbec istá, ale v tej chvíli mi pripadal, že je pod vplyvom nejakých látok.

Čo si čakala, že sa stane, keď nedostane žiadne peniaze? Neviem, asi že odíde, keď nič nenájde, pretože som mala pocit, že mi uveril, že tie peniaze tam naozaj nemám. Následne ma však prekvapil, že chce sex.

Ostalo to len pri verbálnej požiadavke alebo ťa k niečomu nútil?

S nožom v ruke mi povedal, nech mu urobím orálny sex.