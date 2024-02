Usher ovládol stage Halftime Show. Za vystúpenie mu však nezaplatia

Honorár nedostali ani Rihanna či Michael Jackson. Organizátori na to majú jednoduché vysvetlenie.

Okrem nadšencov amerického futbalu si na svoje prišli aj popoví fanúšikovia. Hudobná senzácia ovládla nedeľnú Halftime Show. Usher sa na legendárnom polčasovom pódiu predstavil už v roku 2011 spoločne s Black Eyed Peas: „Myslím, že od toho dňa som mal v hlave, že sa chcem vrátiť na to pódium,“ povedal v rozhovore pre talkshow Good Morning America. Počas krátkeho koncertu na provizórnom stagei vystúpil s Aliciou Keys, kde previedli spoločný hit My Boo, či aj v spoločnosti raperov Ludacrisa a Lil Jona s hitmi Yeah! a Get Low.

Za vystúpenie mu nezaplatia

Ani jeho slávni predchodcovia Beyoncé, Madonna, Rihanna či Michael Jackson nedostali za 13-minútové vystúpenie peniaze, informuje CBS News. Hovorkyňa Národnej futbalovej ligy pre mesačník Forbes povedala: „Pokrývame všetky výdaje a výrobné náklady.“ Dôvodom je práve to, že po odvysielaní futbalového „koncertu“ sa streams spevákov a predaj ich produktov rapídne zvýšil. Napríklad Rihanna po minuloročnom vystúpení zaznamenala 390-percentný nárast predaja skladieb a miliónové zvýšenie predajov svojej značky Fenty Beauty.

Spevák minulý týždeň vydal nový album, v ktorom sa venuje svojmu osobnostnému rastu. Pre Entertainment Weekly priznal, že počas tvorivého procesu čelil opakujúcim sa emóciám a traumám, z ktorých sa dostal až na dovolenke. Práve tá sa stala skutočnou inšpiráciou pre novú štúdiovú platňu.

Taylor Swift či Justin Bieber

Super Bowl sa okrem iného niesol v znamení celebrít. V hľadisku sa ukázala Taylor Swift, ktorá prišla podporiť svojho priateľa Travisa Kelca – hráča víťazného tímu Kansas City Chiefs. Očakávaný zápas si nedali ujsť ani Lana Del Rey či manželia Bieberovci. Národná liga amerického futbalu na svojom X profile zverejnila video Justina, ako si užíva legendárnu Halftime Show. Bol to práve Usher, ktorý ho na začiatku jeho kariéry zobral pod ochranné krídla a podieľal sa s ním na mnohých hitoch na Bieberovom debutovom albume v roku 2010.