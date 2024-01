Večne mladý Brad Pitt si podľa lekára pomohol faceliftom. Za omladzujúcu operáciu údajne zaplatil závratnú sumu

Ešte pred pár rokmi mal herec hlbšie vrásky a výrazne poklesnutú kožu na tvári. Na posledných záberoch však vyzerá, akoby ani nestarol.

Kládol si si niekedy otázku, ako je možné, že Brad Pitt vyzerá aj napriek pribúdajúcemu veku stále tak výborne? Pravidelné cvičenie a zdravá životospráva nemusia stačiť. Sociálnymi sieťami sa šíri virálne video, v ktorom britský lekár Jonny Betteridge naznačuje, že si oscarový herec pomohol faceliftom. Upozornil naň portál The Sun.

Na TikToku ho videli milióny používateľov a vyslúžilo si státisíce reakcií. Dr. Jonny v ňom porovnáva Bradove fotky z roku 2024 a zo súčasnosti. Vidieť na nich jednoznačný rozdiel. „Ak chcete dosiahnuť taký stupeň pozdvihnutia tváre a rysov, najmä v strednej a dolnej časti tváre, chirurgické metódy sú nevyhnutné,“ povedal.

Brad vyzerá mladšie ako predtým

Ešte pred pár rokmi mal herec hlbšie vrásky a výrazne poklesnutú kožu na tvári. Na zábere z minuloročného turnaja Wimbledon Dr. Jonny, naopak, upozornil na mladistvé črty tváre a na hercovu jazvu na ušnom lalôčiku, ktorá podľa neho dokazuje, že si skutočne ľahol pod nôž.

„Myslím si, že toto je príklad dobre urobenej operácie,“ pochválil na záver čerstvého šesťdesiatnika Dr. Jonny. Ak by Brad išiel skutočne pod nôž, procedúra by ho podľa Dr. Jonnyho stála viac ako 100-tisíc libier (približne 117-tisíc eur) a vyžadovala by si dva až tri mesiace na zotavenie.