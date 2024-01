Vezmite si to späť, prináša to smolu. Zlodejku z Pompejí vraj postihla starodávna kliatba, a tak vrátila lup aj s vysvetlením

Podľa portálu Business Insider poslala zlodejka kamene naspäť spolu s ospravedlnením. V liste, ktorý anonymne adresovala archeologickému parku, uviedla, že ju zastihla starodávna kliatba a dostala rakovinu prsníka.

Dear anonymous sender of this letter … the pumice stones arrived in Pompeii… now good luck for your future & in bocca al lupo, as we say in Italy pic.twitter.com/vaYlqUudke