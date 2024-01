Desivé detaily smrti hviezdy Kobry 11. Do lietadla vôbec neplánoval nastúpiť, presvedčil ho predavač v obchode

Herec Christian Oliver sa chcel zúfalo dostať domov do Los Angeles na plánovanú oslavu. Do lietadla smrti vôbec neplánoval nastúpiť.

Zverejnili hrozivé detaily tragickej smrti nemeckého herca Christiana Olivera, známeho zo serálu Kobra 11. Do lietadla smrti, v ktorom prišli o život aj jeho dve malé dcéry, pôvodne vôbec neplánoval nastúpiť, píše denník Bild.

Pôvodný let zrušili

Režisér Nick Lyon, ktorý s Oliverom do 22. decembra nakrúcal v Los Angeles film „Forever hold your peace“ pre denník uviedol, že sa Oliver zúfalo chcel dostať domov do Los Angeles na plánovanú oslavu. „Celý čas sme si písali, takže som vedel, že jeho odchod bude veľmi stresujúci. Nemal letieť tým malým lietadlom. Spoločnosť American Airlines však zrušila jeho pôvodný let a ďalší bol naplánovaný o štyri dni neskôr,“ povedal režisér.

Zdroj: Wikipedia/Manfred Werner

Na pilota malého lietadla Bellanca 17-30A Super Viking Oliver natrafil pri návšteve potápačského obchodu Dive Bequia, kam prišiel zrušiť svoje plánované potápanie. „Aj ja som pilot, môžeš letieť so mnou,“ s týmito slovami ponúkol vystresovanému hercovi pomoc majiteľ obchodu Robert „Bob“ Sachs.

Herec sa rozhodol nasadnúť do lietadla, ktorého cieľom bol iba 100 km vzdialený ostrov Svätá Lucia. Žiaľ, núdzový let sa skončil obrovskou tragédiou. Zahynuli všetci štyria členovia posádky, vrátane hercových dcér Madity (10) a Annik (12).

Presná príčina nehody zatiaľ stále nie je známa. Náhodní okoloidúci pád lietadla natočili a video zverejnili na Youtube. Malé lietadlo sa zrútilo do vody neďaleko malého súkromného ostrova vo východnom Karibiku.