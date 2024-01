TOP 10 mužských peňaženiek od high fashion značiek, do ktorých sa oplatí investovať

Siahneš po overenej klasike s monogramom Louis Vuitton alebo si dopraješ minimalistický model od značky Bottega Veneta?

Nadčasové doplnky z dielní luxusných značiek sú dobrou investíciou, a to či už máme na mysli šperky, hodinky, kabelky, slnečné okuliare, alebo peňaženky, na ktoré sa pozrieme v dnešnom článku.

Napriek tomu, že mnohí si so sebou v súčasnosti berú len telefón a peňaženku nechávajú doma, sme stále pevne presvedčení, že kvalitná peňaženka je jedným z kľúčových doplnkov pre každého muža. Rovnaký názor majú aj ľudia v štruktúrach módnych domov, keďže v predaji sú stovky rôznych verzií a vyhotovení, spomedzi ktorých si prídu na svoje všetci.

Pozri si zoznam najlepších mužských peňaženiek a „cardholderov“ od high fashion značiek, do ktorých sa oplatí investovať a ktoré potrebuješ, aj keď si myslíš, že nie. Záleží na tebe, či chceš ísť klasickou cestou alebo si vyberieš výraznejší motív a textúru. Škála rozmanitosti je v tomto prípade takmer nekonečná. Zisti, čo ťa charakterizuje najlepšie, a investuj s rozumom.

Burberry Checked Bifold Cardholder – 255 €

Zoznam otvárame týmto elegantným, ale neprehliadnuteľným kúskom s ikonickým štvorčekovaným vzorom módneho domu Burberry. Návrhár Daniel Lee vrátil britskej módnej ikone charakter, ktorý dostal značku na vrchol a dôkazom je aj toto puzdro na karty so zvrškom z jemnej látky v žlto-hnedej farebnej schéme s prívlastkom „Hunter“. Kožené vnútro ukrýva priestor na štyri karty a dva väčšie otvory z bočných stranách, vďaka čomu ide o ideálnu voľbu na každý deň.

Ak máš záujem o personalizáciu produktu s vlastnými iniciálami, navštív online obchod Burberry. Cena klasickej verzie je 255 eur.

Zdroj: Mytheresa

Goyard Saint-Sulpice Cardholder

Pokračujeme chuťovkou z dielní parížskeho ateliéru Maison Goyard, ktorý je zárukou kvality od roku 1792, keď Pierre-Francois Martin predstavil prvé kusy batožiny s charakteristickým monogramom.

Výrobca luxusných kožených doplnkov a batožiny je fresh aj v roku 2024 a vo svojom portfóliu ukrýva viacero peňaženiek, respektíve puzdier na karty, ktoré budeš chcieť používať, vrátane modelu Saint-Sulpice. Cardholder má kompaktné rozmery, vďaka čomu ho ľahko vložíš do vrecka nohavíc alebo bundy a je vyrobené z mäkkej teľacej kože a plátna.

K dispozícii je v jedenástich vyhotoveniach, spomedzi ktorých sme vybrali žltý variant s bielymi a čiernymi detailmi. Cena za štandardný model bez personalizácie je okolo 300 eur. Priprav sa však na vysoké poštovné.

Zdroj: Goyard

Loewe Puzzle Wallet – 350 €

Zatiaľ čo pri prvých dvoch modeloch puzdier sme vybrali výrazné vyhotovenia, v prípade peňaženky od módneho domu Loewe nás zaujala kombinácia v neutrálnych farebných tónoch.

Peňaženka Loewe Puzzle je vyrobená z farebne odlíšených panelov z teľacej kože so zipsom a štyrmi priehradkami na karty na jednej strane. Kúsok je ručne šitý remeselníkmi v Španielsku a opakuje mnohostranný dizajn najznámejšieho motívu madridského ateliéru s označením Puzzle. Ak ťa neoslovila táto schéma, v ponuke značky nájdeš aj verziu v modrých tónoch, pričom cena je stále 350 eur.

Zdroj: Mytheresa

Bottega Veneta Intrecciato Cardholder – 350 €

Portfólio puzdier a peňaženiek od módneho domu Bottega Veneta je široké, ale nás najviac bavia dizajny s charakteristickým vzorom Intrecciato. V dnešnom zozname sú hneď dva produkty spod rúk talianskych odborníkov na prácu s kožou s logom talianskej odevnej spoločnosti.

Vyššie nájdeš odkaz na kožené puzdro so šiestimi priehradkami na karty v minimalistickej estetike v čiernej farbe, ktorú dopĺňajú maľované biele detaily. Nechýba ani hlavný otvor na bankovky. Kúsok je dostatočne uhladený, aby diskrétne sedel vo vrecku košele a nohavíc bez toho, aby narušil línie. K dispozícii je za 350 eur v online obchode MR PORTER.

Zdroj: MR PORTER

Gucci Monogram Rubber-Effect Bifold Wallet

Viacero elegantných a nadčasových peňaženiek nájdeš aj v ponuke Gucci. Výber mužských doplnkov v čiernej koži s gumeným efektom oživuje klasické kúsky v modernej interpretácii.

Nový materiál vytvorený pre kolekciu Cruise 2024 využili návrhári módneho domu na základnom modeli peňaženky, ktorý je vybavený ôsmimi priehradkami na platobné karty, respektíve doklady a dvoma priehradkami na bankovky. Z nášho pohľadu ide o fresh záležitosť s originálnou textúrou a monogramom „GG“.

Cena tohto luxusného doplnku je približne 400 eur a okrem čiernej verzie vyššie je k dispozícii aj svetlomodrý a zelený variant. V prípade záujmu navštív jeden z kamenných obchodov značky Gucci, najbližší je vo Viedni.

Zdroj: Gucci

Louis Vuitton Multiple Monogram Wallet

Aký by to bol výber najlepších mužských peňaženiek od high fashion značiek, ak by sme vynechali produkty Louis Vuitton? V zozname nájdeš dvojicu kúskov, ktoré budú fresh aj o ďalších 10 či 15 rokov.

Klasická peňaženka Louis Vuitton Multiple vo vyhotovení s charakteristickým kvetinovým monogramom LV je vyrobená z kože a plátna v hnedých farebných tónoch a pohodlne ju vložíš do vrecka košele, saka aj nohavíc. Ak hľadáš niečo elegantné, luxusné a kvalitné, tento kúsok kúpiš za 400 eur v obchodoch francúzskeho módneho domu.

Zdroj: Louis Vuitton

Louis Vuitton Multiple Damier Wallet

Pri produktoch s čitateľným rukopisom módneho domu Louis Vuitton chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu peňaženky z debutovej kolekcie Pharrella Williamsa na sezónu jar/leto 2024.

Peňaženka Louis Vuitton Multiple Damier je vyrobená z kombinácie kože a plátna s povrchovou úpravou, ktorá je reinterpretáciou ikonického vzoru Damier. Williams vo svojom návrhu primiešal výraznú zelenú farbu do historického vzoru, čo prináša úplne nový vzhľad.

Dizajn doplnil o nápis Marque L. Vuitton Deposée, pričom vnútro peňaženky obsahuje tri priehradky na karty a dve priehradky na bankovky a vrecká na usporiadanie nevyhnutných vecí. Tento atraktívny limitovaný kúsok je v predaji za 490 eur v obchodoch odevnej spoločnosti. Za pozornosť stojí aj model puzdra na karty s rovnakým motívom.

Zdroj: Louis Vuitton

Prada Saffiano Wallet – 490 €

Žiadne výhrady nemáme ani voči produktu s ikonickým trojuholníkovým smaltovým logom Prada, ktorý je v ponuke v ôsmich jednofarebných vyhotoveniach. Naše srdcia si získal variant s označením Loden Green.

Táto elegantná peňaženka je vyrobená z kože Saffiano, ktorá má zaujímavú, trochu drsnú štruktúru. Vnútri má dve vrecká, jednu priehradku na bankovky a osem priehradiek na karty či doklady. Cena za tento praktický kožený kúsok je rovných 490 eur v online obchode módneho domu.

Zdroj: Prada

Goyard Saint-Florentin Wallet

Rovnako dvojnásobné zastúpenie v našom výbere najlepších high fashion peňaženiek má aj Maison Goyard, keď sme okrem puzdra na karty vybrali aj peňaženku v typickej schéme s ručne maľovaným vzorom.

Peňaženka Goyard Saint-Florentin je kompaktný model na platobné karty, bankovky, doklady a ponúka aj vrecko na mince, ktoré sa zapína pomocou plochej spony s gravírovaním Goyard, čo už nie je v súčasnosti úplne štandardné. Vďaka jej tvaru a rozmerom ju ľahko vložíš, kdekoľvek budeš potrebovať.

Cena za tento luxusný kúsok v hnedo-čierno-bielom vyhotovení s monogramom je približne 500 eur. V ponuke sú ďalšie štyri farby a asistenti online predaja ti prostredníctvom formulára zodpovedia všetky otázky.

Zdroj: Goyard

Bottega Veneta Intrecciato Billfold Wallet – 520 €

Náš posledný, desiaty tip je spod rúk skúsených talianskych majstrov, ktorí vyrábajú všetky kožené výrobky pre módny dom Bottega Veneta.

Ako sme pri tejto high fashion značke zvyknutí, ani v tomto prípade sa nespolieha na veľké logo, aby dokázala svoj luxusný status. Namiesto toho necháva hovoriť svoj charakteristický materiál – kožu Intrecciato, ktorá má atraktívny pletený vzor. Vďaka ôsmim priehradkám, dvom vnútorným vreckám a dvom puzdrám má táto peňaženka dostatok miesta na všetky tvoje karty, doklady, bankovky a účtenky z drahých butikov.

Cena za tento luxusný kožený doplnok v čiernej farbe s výrazným zeleným vnútrom je 490 eur vrátane doručenia cez online obchod MR PORTER, ktorý má v ponuke aj ďalšie vyhotovenia.