Našli iPhone, ktorý zrejme vypadol z lietadla nad USA. Spadol z výšky takmer 5 kilometrov a stále fungoval

Národná dopravná bezpečnosť informovala, že našla funkčný iPhone, ktorý pravdepodobne spadol z lietadla, na ktorom sa počas letu vytvorila diera. Mobilný telefón našli popri ceste takmer nepoškodený, informuje The Guardian.

Nájdený mobilný telefón bol v režime lietadla, s polovičnou batériou a otvorenou aplikáciou na vyzdvihnutie batožiny. „Našiel som iPhone na kraji cesty. Prežil pád z výšky 16 000 stôp (4 876,8 metra – pozn. red.) dokonale elegantne,“ napísal na sociálnu sieť X nálezca. Národná dopravná bezpečnosť potvrdila, že ide o druhý nájdený telefón.

Let číslo 1 282 vyštartoval z medzinárodného letiska v meste Portland v štáte Oregon a smeroval k mestu Ontario v Kalifornii so 171 pasažiermi a šiestimi členmi posádky na palube, spresnila letecká spoločnosť. V čase, keď lietadlo naberalo výšku, sa odrazu oddelilo jedno z jeho bočných okien spolu s časťou steny stroja.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd