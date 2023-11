10 jedinečných kinosál, ktoré ťa prenesú do iného sveta. Niektoré nájdeš aj u susedov

Sú krásne netypické a úchvatné.

Niekto vníma kino len ako miesto pre bohapustú zábavu či obyčajný relax. Iní ho však môžu považovať za čarovné miesto, kam sa chodí najmä za umením a unikátnym zážitkom.

Dojem z filmu ovplyvňujú viaceré faktory. Môže to byť vôňa, pohodlie sedadiel, veľkosť plátna či majestátnosť samotnej kinosály a tým aj počet ľudí v nej. Ľahko sa preto môže z jedného premietania stať droga, od ktorej si závislý celý život.



Pre niekoho je totiž kino druhým domovom a dokáže v ňom stráviť pokojne aj hodiny týždenne (a nie, nemáme na mysli zamestnancov). Ak rád objavuješ nové miesta a miluješ filmy, tento článok ťa možno navedie na zopár ciest do zahraničia, ktoré zaručene neoľutuješ. Tieto výnimočné kinosály ti totiž vyrazia dych.

Zdroj: Kiran Ridley/Getty Images

The Electric v Anglicku

Ak v najbližšom čase plánuješ cestovať do Londýna, môžeš si spraviť o jednu zastávku navyše. V Notting Hille ťa totiž čaká barokovo ladené kino The Electric z roku 1911. Zabudni na malé a tvrdé sedačky, tu nájdeš veľké pohovky, taburetku na vyloženie nôh pri každom mieste a vpredu dokonca postele pre zamilované páriky. A ak si chceš kúpiť občerstvenie, nemusíš ho držať v rukách, až kým ho nedoješ. Môžeš si ho pokojne položiť na malý stolík hneď vedľa seba.

Zdroj: Instagram/edsonrosas

Národné kino Uránia v Maďarsku

Jedno z najúchvatnejších kín nájdeš aj u našich maďarských susedov, konkrétne v Budapešti. Národné kino Uránia s kapacitou 425 miest ťa ohúri svojím dizajnom, pozláteným stropom s majestátnym lustrom, balkónom aj veľkými zrkadlami po bokoch kinosály.

Postavili ho v polovici 90. rokov 19. storočia, pričom architekt bol pôvodne poverený vytvorením hudobnej a tanečnej sály, ktorú otvorili ako kabaret. Neskôr sa z miesta stalo kino. V Budapešti je aj Puškinovo kino, ktoré patrí tiež medzi klenoty.

Zdroj: Wikimedia Commons/Backofbourke99

Le Grand Rex vo Francúzsku

Miluje tvoja polovička filmy? Ak áno, musíš ju zobrať na rande do parížskeho Le Grand Rex. Ak existuje kinosála, ktorú by mal každý človek aspoň raz v živote navštíviť, je to práve táto. Nie je to len kino, ale aj koncertná sála. Zmestí sa tam až 2 400 divákov. A v prípade, že by si mal po filmovom zážitku ešte chuť na afterparty, nemusíš chodiť ďaleko, keďže v tej istej budove je aj Rex Club, kde ti do tanca zahrajú tí najlepší domáci DJ-i.