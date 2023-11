Vyhodili hlavnú herečku zo série Vreskot, pretože podporovala Palestínu. Označili ju za antisemitku

Vreskot 7 prišiel o dve hlavné herečky.

Herečka Melissa Barrera od začiatku aktuálneho konfliktu medzi teroristickou organizáciou Hamas a Izraelom zdieľala na svojich sociálnych sieťach viacero príspevkov, v ktorých vyjadrila podporu okupovanej Palestíne.

Hollywoodske štúdio Spyglass Media Group označilo jej výroky za antisemitské a vyhodilo ju z filmu Scream 7 (Vreskot 7). Aktuálny CEO a zakladateľ štúdia Gary Barber má židovský pôvod.

„Máme nulovú toleranciu voči antisemitizmu alebo podnecovaniu nenávisti v akejkoľvek forme vrátane falošných odkazov na genocídu, etnické čistky, deformáciu holokaustu alebo čokoľvek, čo prekračuje hranice do nenávistného prejavu.“

Herečka spoločne so stovkami umelcov a hercov podpísala otvorený list americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, v ktorom vyjadrujú podporu Palestíne a dožadujú sa ukončenia bombardovania Gazy a celého konfliktu.

Niektoré z herečkiných vyjadrení:

„Gaza je momentálne vedená ako koncentračný tábor. Utláčajú všetkých dohromady bez možnosti odísť, bez elektriny, bez vody... Ľudia sa z našich dejín nič nenaučili. A rovnako ako v našich dejinách, ľudia stále mlčky sledujú, ako sa to všetko deje. Je to genocída a etnická čistka.“

„Musíme ukončiť bombardovanie Gazy, zabezpečiť bezpečné prepustenie všetkých rukojemníkov a požadovať primeraný prístup k humanitárnej pomoci, aby sa dostala k ľuďom, ktorí ju tak veľmi potrebujú.“

Herečka viackrát na svojich sociálnych sieťach napísala, že rovnako ako nie všetci Palestínčania stoja za Hamasom, ani všetci Židia a Izraelčania nie sú stotožnení s vládou Izraela a tým, čo robí na území Gazy.

V najnovšom vyjadrení píše, že nemôže ostať ticho, keď sa dejú takéto hrôzy. Stojí za tým, že keď má dosah na ľudí, musí sa vyjadriť a pomôcť tak, ako vie.

„Predovšetkým odsudzujem antisemitizmus a islamofóbiu. Odsudzujem nenávisť a predsudky voči akejkoľvek skupine ľudí. Každá osoba na tejto zemi – bez ohľadu na náboženstvo, rasu, etnický pôvod, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo sociálno-ekonomický status – si zaslúži rovnaké ľudské práva, dôstojnosť a, samozrejme, slobodu.“

Melissa Barrera has released a statement after she was fired from ‘SCREAM 7’ for being vocal about the genocide happening in Palestine.



“Silence is not an option for me.” pic.twitter.com/aEnowhRuDy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 23, 2023

Niekoľko hodín po tom, čo štúdio vyhodilo Berraru, oznámili agenti herečky Jenny Ortegy, že ani ona nebude súčasťou filmu Vreskot 7. Údajne to však nesúvisí s komentármi a vyhodením jej kolegyne, dôvodom je vraj nesúlad časového harmonogramu. Herečku na jar 2024 čaká náročné nakrúcanie druhej série Wednesday a nenašla by si čas aj na Vreskot.

Almost all of Melissa Barrera’s IG Stories about Palestine: A thread. pic.twitter.com/DjrbJWt6RQ — Sam Carpenter TGS stands w/ Melissa Barrera (@OoXLR8oO) October 22, 2023