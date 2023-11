TOP 15 vianočných darčekov do 120 eur pre mužov, ktorí si idú módu

Parfum či mikina s dizajnérskym podpisom? Vyber správne a uži si sviatočnú atmosféru s vyloženými nohami.

Do príchodu Vianoc zostáva viac ako mesiac a aj keď by tieto sviatky nemali byť len o darčekoch, pri ich výbere častokrát strávime hodiny v obchodoch, pričom pre mnohých ide o nočnú moru. Aj tento rok sme sa preto rozhodli pomôcť všetkým nerozhodným ľuďom a postupne si ukážeme tipy v rôznych kategóriách.

V dnešnom článku nájdeš 15 tipov na vianočné darčeky do 120 eur pre mužov, ktorí žijú módou. V zozname nájdeš praktické vychytávky, zimné doplnky, ale aj parfum či mikinu s dizajnérskym podpisom. Vyber správne a uži si sviatočnú atmosféru s vyloženými nohami.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Zároveň môže ísť o ďalší tip na vianočný darček. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, celebritných outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Zároveň môže ísť o ďalší tip na vianočný darček.

Zdroj: COS

COS Leather AirPods Case – 29 €

Štýlový, kvalitný a lacný darček. Takto by sme opísali náš prvý tip v podobe obalu na slúchadlá AirPods v čiernom vyhotovení z kože bez chrómu, ktorý kúpiš za 29 eur. Má zapínanie na cvočky a štrbinu pod ním, ktorá umožňuje jednoduché nabíjanie. D-krúžok v striebornej úprave majiteľ ľahko pripevní na koženú šnúrku alebo súpravu kľúčov.

Zdroj: COS

COS Leather Belt – 39 €

Doplnky považujeme za jeden z najlepších darčekov pre mužov, ktorí milujú módu. V produktovom portfóliu značky COS sme našli aj tento univerzálny kožený opasok s matnou sponou v čiernom vyhotovení, ktorý vyzerá dobre so všetkým.

Zdroj: COS

COS Alpaca-Blend Beanie – 39 €

COS je naša obľúbená cenovo dostupná značka, ktorú nájdeš aj v Bratislave, a to najmä vďaka takýmto nadčasovým doplnkom. Táto sivá čiapka je skvelou voľbou na chladnejšie dni a je pletená z mäkkej alpaky zmiešanej s recyklovanou vlnou. Je rebrovaná, aby pohodlne priliehala, a má široký okraj pre elegantný vzhľad.

Zdroj: MR PORTER

Carhartt WIP Graphic-Print T-Shirt x Babybrush – 50 €

Tričiek s originálnymi grafickými motívmi nie je v šatníku nikdy dosť a tento čierny model z dielní Carhartt WIP s dielom od umelca s pseudonymom Babybrush je pastvou pre oči. Nad kúpou dlho nerozmýšľaj, jednotlivé vyhotovenia z tejto kapsulovej kolekcie miznú z ponuky veľmi rýchlo.

Zdroj: Skims

Skims Boxer Brief 3-Pack – 56 €

Darček, bez ktorého by neboli Vianoce. Spodná bielizeň poteší každého, obzvlášť ak trafíš svojím výberom obdarovanému do vkusu a veľkosti. Náš tohtoročný tip padol na trojbalenie boxeriek značky Kim Kardashian Skims, ktoré sú drahšie, ale kvalitou oveľa vyššie ako modely Calvin Klein alebo Polo Ralph Lauren.

Zdroj: Massimo Dutti

Massimo Dutti Leather Card Holder – 59,95 €

Dobrú ponuku kožených doplnkov má aj značka Massimo Dutti, ktorá má tiež obchody v Bratislave. Našu pozornosť si získalo elegantné, praktické a funkčné puzdro na karty vyrobené z kože, ktoré môže majiteľ pripnúť na koženú šnúrku a skvelo doplní outfit.

Zdroj: Massimo Dutti

Massimo Dutti Square Tortoiseshell Sunglasses – 69,95 €

Trendy v slnečných okuliaroch sú rovnako rýchle ako v oblečení, a preto sme pri výbere zvolili nadčasovú hranatú siluetu v štýlovom korytnačom vyhotovení s vysokou UV ochranou značky Massimo Dutti. Súčasťou balenia je aj obal.

Zdroj: MR PORTER

Carhartt WIP Graphic-Print Longsleeve T-Shirt x Babybrush – 80 €

Zo spoločnej kapsulovej kolekcie značiek Carhartt WIP a Babybrush vyberáme aj model trička s dlhými rukávmi, ktoré stojí 80 eur. Švajčiarsky umelec v tomto prípade doplnil čierny základ o grafické motívy s imitáciou plameňov vpredu, vzadu a aj na oboch rukávoch. Všetky prvky zhotovil technikou airbrush a výsledok je naozaj atraktívny.

Zdroj: Maison Crivelli

Maison Crivelli Santal Volcanique (30 ml) – 85 €

Parfum predstavuje jeden z najobľúbenejších vianočných darčekov, a ak chceš na svojho frajera, manžela alebo otca zapôsobiť, vyber niečo výnimočné. Afrodiziakálna drevitá vôňa Maison Crivelli Santal Volcanique je výbušná ako aktívna sopka, na ktorej úpätí tlie spálené drevo. Parfumu dominuje pikantná sviežosť zázvoru, krémová vôňa santalového dreva a zmyselný akord kávy. Nespútanosť a výbušnosť celku umocňuje veľmi jemný dotyk limety.

Zdroj: COS

COS Mohair-Blend Jumper – 99 €

Značka COS ponúka sofistikovanú módu pre ľudí, ktorí majú štýl. Zvýrazni zimný šatník jedinečnými kúskami, ako je tento sveter s okrúhlym výstrihom. Je vyrobený z na dotyk príjemnej zmesi vlny, recyklovanej tkaniny a mohéru a má farebný blokový dizajn v odtieňoch modrej, ktoré prechádzajú od kobaltovej po najtmavšiu námornícku. K dispozícii je aj verzia v zelených tónoch za rovnakú cenu. Cena 99 eur je veľmi férová vzhľadom na kvalitu materiálov.

Zdroj: MR PORTER

Acne Studios Logo-Appliqued Denim Baseball Cap – 110 €

Pokrývky hlavy sú dôležitou súčasťou outfitu v priebehu celého roka a dobrá šiltovka by nemala chýbať v žiadnom mužskom šatníku. V cenovej relácii do 120 eur nás oslovil model značky Acne Studios, a to vďaka jednoduchému dizajnu, ktorý je vhodný na bežné dni. Šiltovka je vyrobená z tmavomodrého denimu a má pogumované logo, ktoré perfektne ladí s prešívaním spojov.

Zdroj: MR PORTER

Fear of God Essentials Logo-Appliqued Cotton-Blend Hoodie – 110 €

Bavlnená mikina s dizajnérskym podpisom Jerryho Lorenza poteší každého muža, ktorý žije módou každý deň. Kúsok v svetlohnedej farbe má boxy strih s mierne padnutými ramenami a na prednej časti sa vyníma logo značky, ktorá ponúka skvelé základné modely oblečenia a doplnky za adekvátne ceny.

Zdroj: MR PORTER

Needles Logo-Embroidered Merino Wool Beanie – 115 €

Ak máš po svojom boku skutočného módneho nadšenca, týmto darčekom mu vyčaríš úsmev na tvári na 100 %. Sezónna novinka z dielní japonského ateliéru Needles je upletená z čiernej merino vlny s hrubým rebrovaným vzorom, ktorý čiapke dodávajú ešte viac cozy pocit. Na vyhrnutom okraji je vyšitý motýľ – milá vizitka značky.

Zdroj: MR PORTER

Dime Logo-Embroidered Checked Flannel Shirt – 120 €

Či už ide o klasickú mikinu s kapucňou v neočakávaných farbách, alebo tričko s drzým sloganom na hrudi, oblečenie od značky DIME vždy vyvolá konverzáciu. Táto flanelová košeľa nie je výnimkou. Vlnitý motív v hnedo-modrých tónoch sa tiahne naprieč celým telom a vyzerá skvelo.

Zdroj: MR PORTER

Isabel Marant Silver – Tone Cuff – 120 €

Náš posledný tip na vianočný darček do 120 eur pre mužov, ktorí milujú módu, nájdeš v ponuke značky Isabel Marant. Náramok je vyrobený z mosadze v striebornom odtieni, ktorá je spracovaná tak, aby vyzerala ako pletený štýl v kombinácii s hladkým povrchom. Bohémska estetika parížskej módnej návrhárky Isabel Marant nás vždy bavila, čo hovoríš ty?