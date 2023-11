FOTO: Manželia zo Slovenska predali svoj biznis a začali stavať domčeky na Liptove, jeden ich vyšiel 20 000 eur

Slováci postavili tieto domčeky na Liptove.

Slováci Simona a Marián na Liptove vybudovali „dedinku“, v ktorej ponúkajú hosťom zážitkové ubytovanie. Svoj projekt nazvali Liptovalley, ktorý zahŕňa niekoľko útulných ubytovacích domčekov a relaxačný wellness. Mobilné domy si manželia dali vyrobiť, mini domčeky navrhli a postavili svojpomocne. S dizajnom sa vyhrali, a aj keď mali stanovený rozpočet, priznávajú, že ho prekročili. Toto miesto je obklopené krásnou prírodou a ponúka romantický únik pre dvoch s úchvatným výhľadom na Kriváň. Za noc v malom domčeku zaplatíš 80 eur.

„Mali sme stanovený rozpočet. Myslím si, že na jeden dom sme mali vyčlenených približne 10 000 eur. Samozrejme, že sme to prekročili a skončili sme pri dvojnásobnej sume. Pri niektorých veciach som zostala veľmi prekvapená, napríklad z takej ceny pálenej škridly. Nechcela som ísť do plechovej strechy v žiadnom prípade. Prekvapila nás aj cena okien, na to, že je to celkom malý priestor, je ich tam naozaj veľa. Do stavby sme sa pustili pred covidom, teraz si tie ceny už ani nedokážem predstaviť,“ približuje nám proces stavby Simona.

V článku sa dočítaš, ako sa po niekoľkých rokoch podnikania rozhodli zanechať svoj pôvodný biznis a sústrediť sa na stavbu domčekov, čo bolo na projekte najťažšie a ceny akých materiálov ich najviac prekvapili.