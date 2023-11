Zabila muža, ktorý ju chcel znásilniť, napokon ju za to popravili. Filmový festival Jeden svet prináša do kín mrazivé príbehy

Keďže je filmov v rámci 24. ročníka neúrekom, rozhodli sme sa ušetriť ti čas a vybrali sme pre teba tie, ktoré by si určite nemal z programu vynechať.

„Filmy, ktoré ťa chytia za srdce, a ľudia, ktorých chceš stretnúť.“ Takto lákajú na festival dokumentárnych filmov Jeden svet organizátori. Festival prináša každoročne do kín viacero dôležitých snímok, ktoré v človeku zostávajú aj dlho po projekcii. A koniec koncov ako stráviť tieto upršané jesenné dni lepšie než v kine pri dobrom filme?

Dvadsiaty štvrtý ročník sa začína v piatok 3. novembra. Potrvá sedem dní. V Bratislave bude na štyroch miestach. V A4 – priestore súčasnej kultúry, na pôde VŠMU v kine KLAP, v Slovenskej národnej galérii a v kine Mladosť. Ak však nie si z hlavného mesta, nezúfaj. Filmy a časť sprievodného programu budú dostupné aj online pre celé Slovensko.

Akreditácia na online premietania, ktorá platí počas celého festivalu, je dostupná v troch cenách, z ktorých si diváci a diváčky môžu sami vybrať. Dvadsať filmov online si môžu pozrieť za 2 eurá, 20 eur alebo 60 eur, podľa vlastných možností. Cieľom je, aby bol festival dostupný pre každého. Aby sme ti ušetrili čas, vybrali sme pre teba tie, ktoré by si určite nemal z programu vynechať. Týchto päť dokumentov ťa rozhodne nenechá chladným.

Na festivale je každý rok aj viacero diskusií. Zdroj: Jeden svet

1. Sedem zím v Teheráne

Práve táto snímka otvorí celý festival v piatok o 18.00 h v kine Lumière, respektíve v SNG (dočasný náhradný priestor, pozn. redaktora). Sedem zím v Teheráne rozpráva mrazivý príbeh Rejhaneh Ďzabbarí a na jeho pozadí odhaľuje nespravodlivosť v iránskej spoločnosti a stále trvajúce utrpenie žien.

Ďzabbarí totiž v roku 2007 ako študentku architektúry oslovil starší muž s ponukou, aby navrhla kancelársky interiér. Pri obhliadke priestorov sa ju pokúsil znásilniť. V sebaobrane ho bodla, zatkli ju a za vraždu odsúdili na smrť.

Vo väzení strávila sedem rokov, zatiaľ čo jej rodina bojovala za jej prepustenie. Bojovali zaň aj medzinárodní politici a organizácie na ochranu ľudských práv. Nič nepomohlo. Rejhaneh popravili.

Zdroj: Jeden svet

2. Zlodeji túb

Pôsobivý debut nepočujúcej režisérky Alison O’Daniel, ktorá bude zároveň aj hostkou festivalu, rozoberá sériu lúpeží na školách v južnej Kalifornii. Film ponúka originálny mnohorozmerný pohľad na život s poruchou sluchu a predstavuje publiku svet neznámych a vzrušujúcich zvukov.

Film si pritom môžu naplno vychutnať aj sluchovo či zrakovo znevýhodnení diváci a diváčky, keďže obsahuje špeciálne titulky a audio komentár cez slúchadlá. Dokument Zlodeji túb si budeš môcť pozrieť v stredu 8. novembra o 17.00 a o 19.00 h v kine KLAP na VŠMU.

Zdroj: Jeden svet

3. Kokomo City

Kokomo City zachytáva príbehy štyroch černošských transrodových sexuálnych pracovníčok v USA. Každý deň sa stretávajú s ostrými spoločenskými komentármi a vykopávaním dlho driemajúcich právd.

Ponúkajú neospravedlňujúcu a ostrú analýzu černošskej kultúry a spoločnosti vo všeobecnosti z uhla, ktorý vibruje energiou, sexom, výzvami a ťažko nadobudnutou múdrosťou. Snímku si môžeš pozrieť 6. novembra o 21.00 h v kine KLAP na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

Zdroj: Jeden svet

4. 20 dní v Mariupole

Festival Jeden svet neignoruje ani hrôzy, ktoré sa dejú u našich susedov, a preto v programe budeš môcť vidieť aj film 20 dní v Mariupole o tíme ukrajinských novinárov tlačovej agentúry AP, ktorý uviazol v obliehanom meste Mariupol.

Desivá snímka ponúka intenzívne, hrozivé svedectvo o civilistoch v obkľúčení, ako aj pohľad na to, aké to je, podávať hlásenia z konfliktnej oblasti. Dôležitý film o hrdinoch, ktorých mená by verejnosť mala poznať.

5. Dievčenský gang

Ak miluješ sociálne siete, mal by si spozornieť. Dievčenský gang je totiž znepokojivým portrétom berlínskej influencerky Leoobalys, ktorý komplexne zobrazuje aj temné zákutia jej na prvý pohľad rozprávkového sveta. Čo všetko sa skrýva za krásnymi fotkami, videami, miliónmi lajkov a masou nadšených fanúšikov?