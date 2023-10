Toto sa deje s tvojím telom v saune: toxínov sa len tak ľahko nezbavíš, mužské spermie môžu na chvíľu „zaspať“

Zisťovali sme, čo si tvoje telo myslí o pravidelných návštevách sauny.

Priemerný Fín navštívi saunu zhruba dva- až trikrát týždenne. Ak by platilo všetko, čo sa hovorí o pozitívnych účinkoch saunovania, lekári v tejto krajine by asi prišli o prácu. Tento rituál ťa má zbaviť všetkých toxických látok, odstrániť bolesti kĺbov, svalov, zlepšiť imunitu aj náladu. Kým niečo z toho je určite pravda, mnohé tvrdenia nie sú ani zďaleka podložené vedeckými dôkazmi.

Existuje viacero druhov sáun, no v tomto článku sa zameriame na tradičnú fínsku saunu. Tá sa vyznačuje suchým vzduchom a vysokou teplotou od 80 do 100 °C. Vlhkosť sa zvyčajne pohybuje v hodnotách od 10 do 20 %, čo je podobné ako na palube lietadla.

V rámci série Čo sa deje s tvojím telom, keď... ti prinášame vedecky podložené zaujímavosti o úžasných mechanizmoch ľudského tela – tému nezabudni sledovať a každý týždeň dostaneš upozornenie na nový článok. Pre prístup k prémiového obsahu sa nezabudni stať členom klubu Refresher+.

Vypotiť môžeš až liter potu

Keď vojdeš do sauny, nezačneš sa hneď potiť. Teplota pokožky totiž stúpa postupne a telo začne mať potrebu ochladiť sa až vtedy, keď dosiahne zhruba 37 °C. Pri štandardne dlhom pobyte vo fínskej saune zvyčajne dosiahne 41 °C. Mierne stúpne aj tvoja telesná teplota. Počas 20-minútového saunovania môžeš vypotiť aj pol litra až liter potu.

Intenzívne teplo aktivuje autonómny nervový systém, ktorý doslova „naštartuje“ tvoje srdce. Tepová frekvencia ti v saune vyskočí minimálne o 30 %. To znamená, že aj tvoj pulz v pokoji 80 úderov za minútu (bpm) v saune môže presiahnuť 104 bpm (ekvivalent chôdze). To umožňuje srdcu takmer zdvojnásobiť množstvo krvi, ktoré prepumpuje, aby dokázalo ochladzovať telo. Srdce však v skutočnosti časť z nej odvádza z vnútorných orgánov a väčšinu smeruje do kože.

V samotnej saune by si mal celkovo stráviť od 5 do 20 minút a robiť si pravidelné prestávky na ochladenie. Len vtedy využiješ jej účinky naplno. A nezabudni, do sauny nikdy nechoď v plavkách.

V takomto horúcom prostredí zrejme nebudeš mať chuť na vyprážaný rezeň. Je to preto, že hormóny regulujúce chuť do jedla nefungujú ideálne pri teplote nad 30 °C. Horúčavy totiž zvyšujú hladiny leptínu v krvi, ktorý potláča chuť do jedla.

Experiment na deviatich zdravých 20-ročných mužoch ukázal, že trvá asi ešte tri hodiny (v miernejšej forme až šesť hodín), kým sa telo vráti do normálu.