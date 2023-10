Slovák Juraj postavil mobilný domček v obci Komjatná: Ušetrili sme hlavne za materiál, veľmi pomohla aj ručná práca, hovorí

Rannú sprchu si užiješ s panoramatickým výhľadom, na terase ťa bude čakať vírivá kaďa.

V malebnej obci Komjatná stojí chatka, ktorú postavil Juraj s pomocou svojej rodiny. Nevenuje sa architektúre, no jedného dňa si v 3D programe navrhol mobilný dom, ktorý by mohol stáť na ich rodinnom pozemku. Z myšlienky vznikol „tiny house“, ktorý skrášľuje malebnú prírodu. V interiéri nájdeš jedinečný „handmade“ nábytok z masívu, ktorý zaujme každé oko.

„Projekt vznikol pred rokom. Často som brázdil po internete, kde som videl podobné stavby a pripadalo mi to ako fajn nápad. Rozhodol som sa postaviť mobilnú stavbu, ktorá nepotrebuje stavebné povolenie, takže môže stáť pokojne aj v lese. Celý objekt sme s rodinou postavili svojpomocne. Čo sa týka financií, pomohla práve ručná práca, no aj dostatok materiálu. Ten nám zostal doma zo starej stavby,“ opisuje nám proces Juraj. Ako však sám priznal, rozpočet aj tak prekročil. Myslel si, že takýto domček postaví za 10 000 až 15 000 eur, realita bola však iná.

Ak sa zaujímaš o architektúru a baví ťa sledovať proces stavby tiny domčekov či iných objektov po celom Slovensku, máme pre teba zaujímavé príbehy. V Banskej Štiavnici si pár postavil ekologické chatky s výhľadom na Štiavnické vrchy, kamaráti zase zrekonštruovali staré vojenské kryty a pretvorili ich na ubytovanie, unikátny glamping stojí v obci Drábsko vďaka slovensko-anglickému páru.

Domček stavali svojpomocne. Zdroj: Búda Komjatná

Domček sa dá presúvať

Dom nestavali priamo na mieste, kde chatku nájdeš teraz. Pozemok patrí Jurajovej rodine, no tým, že je domček mobilný, mohli ho postaviť u nich doma na dvore a finálny „produkt“ tam len premiestniť. Ušetrilo im to veľmi veľa času, keďže sa nemuseli po práci presúvať, a tak mohli začať hneď „makať“ na projekte. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, dom sa nachádza pomerne blízko od dediny. Na mieste sa však hostia cítia tak, akoby boli v srdci odľahlej prírody.

Celý pozemok bol pokrytý kameňmi, ktoré rodina odviezla preč už pred dvoma rokmi. Rozhodli sa však, že pár kameňov nechajú, pretože niekedy sa im môžu hodiť. „Kamene sme využili naozaj skvelo. Perfektne „pasujú“ k terase, ktorú sme vlastne na ne ukotvili. Spolu to vytvára naozaj dobrý estetický dojem,“ hovorí Slovák z obce Komjatná.

Prvý náčrt si vymyslel sám v grafickom programe, no všetko, čo pôvodne naplánoval, sa v realite zmenilo. Ide o atypickú stavbu, kde rozhodoval každý centimeter. Nechcel, aby sa hostia v chatke tlačili, premyslieť rozloženie miestností bolo podľa jeho slov najťažšie.