Slováci dôverujú bankám viac ako politikom či štátnym inštitúciám. Pozri sa, čo odhalil nedávny prieskum

Bankám na Slovensku dôveruje takmer polovica ľudí v našej krajine.

Banky sú v poradí tretie najdôveryhodnejšie slovenské subjekty po obecných samosprávach a ozbrojených zložkách. V rebríčku dôveryhodnosti banky predbehli štátne inštitúcie, cirkev, komerčné subjekty, neziskový sektor aj politikov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov septembrového prieskumu vnímania bánk slovenskou populáciou agentúry Ipsos.

Okrem toho, že bankám dôveruje až 45 % ľudí, viac ako dve tretiny opýtaných uviedli, že vklady v bankách sú podľa nich v bezpečí a dôverujú bankám v oblasti bezpečnosti ich financií.

Zdroj: Pexels/Markus Spiske

„Zároveň sa však ukázalo, že ak by boli banky v strate alebo by nedosahovali dostatočný zisk, až 8 z 10 Slovákov by do nich nevložili svoje úspory a nezverili by im svoje financie. Respondenti v prieskume reagovali len na fiktívny scenár nestability bánk, keďže bankový sektor na Slovensku patrí dlhodobo k najstabilnejším v rámci Európy. Je však zaujímavé sledovať, ako by sa Slováci zachovali v takejto situácii,“ približuje Milena Koreňová, výkonná riaditeľka Slovenskej bankovej asociácie.

Hodnota 45 % je zaokrúhlením súčtu hodnôt 4,44 % a 40,49 % zobrazených v grafe dôvery (úplne dôverujem a skôr dôverujem). Zdroj: Ipsos, SBA

Agentúra Ipsos realizovala pre Slovenskú bankovú asociáciu prieskum vnímania bánk slovenskou populáciou. Prieskum sa vykonával na reprezentatívnej vzorke 1 026 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 15. 9. až 19. 9. 2023 pomocou online zberu dát. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu, vzdelania, národnosti, veľkosti miesta bydliska, ekonomickej aktivity, čistého mesačného osobného príjmu a národnosti.

„Banky sa výsledkami zaradili medzi top 3 sektory, s ktorých službami sú ľudia na Slovensku najspokojnejší. Vyššiu spokojnosť so službami vyjadrili telekomunikačným službám a pošte,“ vysvetľuje Roman Pudmarčík, Account Director agentúry Ipsos.

Prevažná väčšina reprezentatívnej populácie má s bankami dobré alebo priemerné skúsenosti, zlé skúsenosti s bankami uviedlo len 7 % respondentov. Takto odpovedali Slováci na základe zoznamu sektorov:

Zdroj: Ipsos, SBA

K spokojnosti klientov prispievajú inovatívne bankové riešenia

Bankový sektor na Slovensku patrí medzi najinovatívnejšie v Európe. Prostredníctvom nových riešení, ktoré banky neustále prinášajú svojim klientom, pomáhajú zjednodušiť ich každodenný život a prispievajú k ich spokojnosti.

Banky intenzívne vnímajú dynamiku digitalizácie a jej trendy, preto kontinuálne zvyšujú zákaznícky komfort. „Technologické novinky bánk na Slovensku klienti nielenže vítajú, ale si ich aj s obľubou osvojujú. Aj toto je prejav vysokej dôvery Slovákov v bankové služby, pričom mnohí by si ich už nedokázali predstaviť bez internetbankingu, bankových aplikácií v mobile, platieb smart zariadeniami, vyberania hotovosti z bankomatu a tiež bez okamžitých platieb,“ dodáva Milena Koreňová.

V súčasnosti približne každá šiesta platba v eurozóne zrealizovaná prostredníctvom systému TIPS je zo Slovenska. TIPS je platobný systém Európskej centrálnej banky, ktorý slúži aj na realizáciu okamžitých platieb. Za rok od spustenia tohto typu platieb uskutočnili slovenské banky už viac ako 35 miliónov okamžitých platieb. Vďaka tomu je podiel Slovenska na spracovaní platieb v systéme TIPS najvyšším v eurozóne.

Nevyhnutnou súčasťou napredujúcej digitalizácie v bankovom sektore je vysoká bezpečnosť informačných systémov bánk, čo si vyžaduje významné investície do ich ochrany, aby mohli banky svojim klientom ponúkať aj naďalej taký špičkový servis, na aký sú na Slovensku zvyknutí.