Poď si zabehať. Kampaň Run Your Way od New Balance chce takto z teba spraviť bežca. Pridali sa aj Yaksha a Naty Kerny

Behať môžeš kedykoľvek a kdekoľvek. Tak smelo do toho a začni s behom aj ty.

Každý má svoj vlastný dôvod na beh a každý beží tak, ako mu to vyhovuje – svojím tempom, svojou cestou. Toto platí nielen v bežnom živote, ale aj pri samotnom behaní. New Balance prináša nový pohľad na beh prostredníctvom svojho inovatívneho prístupu „Run Your Way“.

Tento prístup umožňuje ľuďom zanechať strach z toho, ako a prečo bežia, a plne si vychutnať výhody, ktoré beh prináša. Beh môže slúžiť ako nástroj na prekonanie vlastných limitov, ale môže to byť aj záväzok, že svoj stanovený cieľ aj dosiahneme. Dôvodov, prečo ľudia behajú, je mnoho.

Beh zohráva dôležitú úlohu v životoch mnohých profesionálnych aj rekreačných bežcov. Maratónska bežkyňa a ambasádorka New Balance Nikoleta Jíchová mala od začiatku jasný cieľ: „Atletiku som nikdy nebrala na ľahkú váhu a obetovala som jej väčšinu svojho voľného času. Môj pohľad na beh samotný sa extrémne nezmenil, ale, samozrejme, som oveľa zodpovednejšia v oblasti regenerácie a stravovania. Moja túžba byť najlepšou neustále rastie, preto verím, že nazbierané skúsenosti a tvrdá práca opäť posunú moju výkonnosť o niečo vyššie.“

Aj influencerka Naty Kerny miluje pohyb. Pre ňu má beh pravidelnosť, no niekedy ho rada zamení za plávanie alebo tanec. „Pri behu sa snažím myslieť na pekné veci, na čo sa teším a čo pozitívne som zažila, dodáva mi to silu, elán a energiu pri behu.“

Michal „Yaksha“ Novotný zase oceňuje myšlienku komunitného pohybu: „V roku 2019 som sa venoval práci s hudobníkmi a výrobe oblečenia. Beh pre mňa predstavoval únik od práce a príležitosť stretnúť sa s úplne novými ľuďmi. Začali sme s menšou iniciatívou a tá prerástla do Love Them Running Clubu, ktorý teraz rozpohybuje niekoľko stoviek ľudí na viac ako 30 miestach sveta.“

Na otázku, ako rôzne dôvody ľudí z jeho bežeckej komunity ovplyvňujú ich pohľad na úspech a radosť z behu, ďalej odpovedá: „V prvom rade je tu samotná fyzická aktivita, ktorá je zadarmo a môže na začiatku vyzerať, že je úplne pre každého, kto dokáže chodiť. Až neskôr ľudia prídu na to, že správne a zdravo behať vyžaduje tréning a dávku sústredenia pri držaní tela. Ďalší dôvod je trošku povrchnejší, ale asi nikoho nenechá chladným – bežecký gear. Keď si objednáš nové topánky, tak môžu vonku padať aj fúriky z neba a ani to ťa nezastaví ísť si zabehnúť. Mimochodom, v New Yorku je už nejaký čas dosť rozšírená running fashion. Ľudia bez ohľadu na to, či behajú, alebo nie, radi nosia na bežný deň running shorts a running shoes. Je to cool.“

New Balance verí, že „Run Your Way“ vytvorí inkluzívne, pozitívne a podnecujúce prostredie pre bežcov rôznych štýlov a typov. Týmto krokom otvára dvere pre bežeckú komunitu a zdôrazňuje, že všetci sme súčasťou pestrého spektra jednotlivcov, ktorí sa venujú behu.

Znovu definujte svoj vzťah k behu a zažite ho svojím spôsobom – to je posolstvo, ktoré prináša New Balance so svojím novým prístupom „Run Your Way“. Skvelou príležitosťou pre vás určite bude účasť na bežeckých pretekoch. Už 23. septembra sa v Bratislave uskutoční 11. ročník dm Ženského behu. Bežať budú vďaka New Balance partnerovi dm Ženského behu aj slovenské influencerky.

