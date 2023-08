Parov Stelar, Dizzee Rascal či Anthony B na jednom mieste. Toto je 6 dôvodov, prečo musíš ísť na Uprising festival

Ukonči leto vo veľkom štýle. A kde inde než na festivale Uprising?

Zapíš si do kalendára 25. a 26. august, pretože bratislavské Zlaté piesky sa v ten víkend stanú epicentrom tej najštedrejšej hudobnej nádielky, a to vďaka Uprising Festivalu 2023. Ak patríš medzi fanúšikov hip-hopu, reggae, elektra alebo nekonvenčných zvukov, návšteva Uprisingu je pre teba povinnosťou. Ak sa ešte rozhoduješ, tu je šesť dôvodov, prečo by si tam nemal tento rok chýbať.

1. Kvalitné svetové mená a legendy hip-hopu

16. ročník Uprising festivalu prináša množstvo veľkých mien, ktoré lákajú nielen fanúšikov reggae a dancehallu, ale aj hip-hopu. Krstný otec grime hudby, ktorý svojou tvorbou inšpiroval aj samotného Gleba – Dizzee Rascal, nám príde v prvý festivalový deň zahrať svoje najväčšie hity. Znalci jeho tvorby vedia, že ozvučenie hlavného pódia, napr. pri jeho tracku „Bassline Junkie“, dostane riadne zabrať.

Ďalšie zvučné meno Parov Stelar svojou elektro-swingovou audiovizuálnou šou roztancuje celé Zlaté piesky. Fanúšikovia striktného hip-hopu sa môžu tešiť na niekdajšieho člena Gang Starr Foundation Jeru The Damaja, ktorý k nám pricestuje z New Yorku. Na Zlaté piesky sa vráti aj skvelá anglická formácia Asian Dub Foundation a v ženskom zastúpení sa predstaví raperka Lady Lykez z Veľkej Británie.

2. Ikony svetového reggae

Do sveta reggae music ťa svojou autentickou energiou vtiahnu legendy tohto unikátneho žánru. Patrí do nich kapela Steel Pulse, ikona reggae a dancehallu s nezameniteľným hlasom Barrington Levy či energickí reggae hitmakeri Macka B a Anthony B. Pozitívne ohlasy sú aj na francúzsku úderku L´Entourloop.

3. Silné zastúpenie domácej a českej scény

Najväčším prekvapením je znovuspojenie skupiny A.M.O., ktorá tento rok oslavuje 20. výročie a sľubuje veľkolepú šou. V piatok sa môžeš tešiť na Gleba, Zverinu, vystúpi aj Idea či skupina 58G a v sobotu na Uprisingu zažijú premiéru mená ako Porsche Boy či Laura Weng. Po prvýkrát sa predstaví aj legenda punku Slobodná Európa, po šiestich rokoch sa vracia Para a nebude chýbať ani Smack One či domáce stálice festivalu Medial Banana.

4. Kvalitná nádielka drum and bassu a elektroniky

Uprising festival už dávno nie je iba reggae festival. V programe očakávaj aj kvalitnú nádielku drum and bassu či elektra. Svojou produkciou a selekciou ulahodí aj najnáročnejším fanúšikom rakúske duo Camo & Krooked a ich dvorný MC Daxta.

Arena stage bude patriť silnej trojici z Británie Ed Rush, Optical a Audio a ich b2b setu a predstaví sa aj hudobník a producent The Bug s posilou MC Flowdan (UK). Absolut zónu ovládnu DJ´s Nobody Listen, B-Complex, Jimmy Pé, Vi3e & Natália Hulejová, Young Aesthete, Romski a ďalší. Good Point bude tento rok hostiť mená ako MPH (UK), C:rcle, Mefek, FVLCRVM, Blame Your Genes B2B White.

5. Festival priamo na pláži

Jednou z hlavných noviniek na tohtoročnom Uprisingu bude hudobný stage priamo na pláži. Pravidelní návštevníci však vedia, že Uprising nie je len o hudbe. Ďalšou novinkou totiž bude U-rampa a Skate-cup, ktorý budeš môcť sledovať počas obidvoch dní festivalu.

V prestávkach medzi obľúbenými koncertmi sa môžeš okúpať, vyskúšať si rôzne vodné športy alebo len tak relaxovať na pláži či v healing zóne, kde ti profesionálni lektori predstavia všetky formy jogy.

6. Graffiti & Streetart

Pastvou pre oči bude inšpiratívna Graffiti Streetart zóna a premiérovo Trash Art zóna, kde vybraní umelci odprezentujú svoje kreatívne diela vytvorené na plastových odpadových nádobách. Tieto nádoby sú nevyhnutnou súčasťou našich ulíc a Uprising festival spoločne s OLO veria, že aj ony sa môžu stať umením.

Tak neváhaj a príď sa o tom aj s kamošmi presvedčiť na Uprising festival a dovoľ si naplno vychutnať všetko, čo ti jeho pestrý program ponúka.