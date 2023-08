Baldur’s Gate 3 je najlepšie hodnotenou hrou roka. Od recenzentov a hráčov dostáva najlepšie známky za posledných 16 rokov

Baldur’s Gate 3 je hra, ktorú musí skúsiť každý fanúšik RPG. Láme rekordy na Steame aj medzi recenzentmi.

RPG Baldur’s Gate 3 bolo ešte včera na 8. mieste v rebríčku najlepšie hodnotených hier na serveri Metacritic.com, ktorý združuje hodnotenia v profesionálnych recenziách. Dnes sa už hra trochu prepadla, pretože recenzie neustále pribúdajú, a tak kolíše medzi priemerným hodnotením 96/97 zo 100.

Ide o neuveriteľné hodnotenia, pričom hra predbehla aj chválený titul The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Na podobnej stránke OpenCritic.com je dokonca najlepšie hodnotenou hrou histórie. Prestížny magazín PC Gamer jej udelil najvyššie hodnotenie za posledných 16 rokov.

RPG titul od štúdia Larian (séria Divinity) vyšiel po šiestich rokoch vďaka snahe stoviek vývojárov. Na PC si hra užíva veľkú pozornosť, keď ju súčasne hralo 875-tisíc hráčov. Toto číslo dosiahla až v druhom víkende po vydaní, čo je dosť nevídané. Väčšina hier dosiahne vrchol v štatistikách simultánnych hráčov na Steame počas prvého víkendu.

Šiesteho septembra vyjde Baldur’s Gate aj na PS5, no a na konzoly Xbox asi až niekedy v priebehu budúceho roka. Vývojári sa totiž trápia s nedostatočným hardvérom konzoly Xbox Series S. Hra ponúka režim pre dvoch hráčov na rozdelenej obrazovke a slabšia konzola má problémy spustiť ho v dostačujúcej kvalite.

Zdroj: Larian

Spoločnosť Microsoft však odmieta vydať hru, ktorá by mala na slabšej konzole menej funkcií, takže chvíľu potrvá, kým vývojári prídu na to, ako rozbehnúť takzvaný splitscreen coop aj na slabšej konzole. Fanúšikov RPG a majiteľov Xboxu to však až tak trápiť nemusí. Šiesteho septembra totiž vychádza na PC a Xboxe veľkolepý Starfield od štúdia Bethesda (Fallout, Skyrim).

Baldur’s Gate 3 je RPG z pohľadu zhora, v ktorom súboje prebiehajú ťahovým systémom. Tvorcovia aj recenzenti hru opisujú ako najlepší zážitok pripomínajúci stolové hry a kampane v Dungeons and Dragons.