Xiaomi hlási zľavy až do 60 %. Toto je 7 produktov, ktoré v e-shope kúpiš v perfektnej zľave

Hľadáš nové tech vychytávky? Teraz je ten správny čas.

Spoločnosť Xiaomi oslavuje leto výhodnými cenami. Na oficiálnom webe mi-store.sk teraz nájdeš kopec produktov so zľavou až do výšky 60 %. Táto ponuka platí do konca augusta, respektíve do vypredania zásob. V ponuke zľavnených produktov nájdeš smartfóny, smart hodinky alebo slúchadlá.

Do pozornosti ti dávame výber niekoľkých najzaujímavejších kúskov zo zvýhodnenej ponuky v rámci akcie Leto so Xiaomi.

Xiaomi 13

za 899 eur (bežne 999 eur)

Do výhodnej letnej ponuky sa dostala aj vlajková loď Xiami 13. Smartfón je osadený 6,36-palcovým Amoled displejom s vysokým jasom pre výbornú čitateľnosť na priamom slnku. Samozrejmosťou je obnovovacia frekvencia 120 Hz pre úplnú plynulosť na Amoled displeji.

Srdcom smartfónu je momentálne najvýkonnejší procesor Snapdragon 8 Gen 2 doplnený o 8 GB operačnej a 256 GB internej pamäte. Čerešničkou na torte je trojica fotoaparátov (50 Mpix hlavný, 10 Mpix s 3,2x optickým priblížením a 12 Mpix ultraširokouhlý), ktoré pomáhala vyvíjať legendárna spoločnosť Leica.

Zdroj: Xiaomi

Redmi Note 12 Pro 5G

za 349 eur (bežne 379 eur) a 379 eur (bežne 449 eur)

Tento smartfón je dostupný v dvoch verziách – v modrej, čiernej a bielej farbe so 6 GB operačnej a 128 GB internej pamäte alebo v čiernej a bielej s 8 G operačnej a 256 GB internet pamäte. Druhá verzia je zlatou strednou cestou pre tých, ktorí hľadajú výkon, výdrž a dobrú kameru, ale chcú sa cenou vojsť do 400 eur.

Redmi Note 12 Pro 5G je novinka poháňaná čipom MediaTek Dimensity 1080 a vybavená je 50 Mpix fotoaparátom s optickou stabilizáciou pre skvelé letné fotografie aj videá. Všetok obsah si užiješ na 6,67-palcovom Amoled displeji so 120 Hz obnovovacou frekvenciou. 5 000 mAh batéria udrží smartfón pri živote pokojne aj dva dni.

Zdroj: Xiaomi

Redmi Note 12 Pro+ 5G

za 419 eur (bežne 499 eur)

Čerstvá novinka na našom trhu prináša veľmi podobný dizajn aj výbavu ako jeho súrodenec Redmi Note 12 Pro 5G. Malé plus v názve však znamená pár zásadných rozdielov. Prvým je až 200 Mpix hlavný snímač so svetelnosťou f/1.7 pre ešte detailnejšie a jasnejšie zábery. Tým druhým zas podpora až 120 W extra rýchleho nabíjania veľkej batérie. Za cenu jemne nad 400 eur sa táto výbava oplatí.

Zdroj: xiaomi

Xiaomi Buds 3T Pro

69 eur (bežne 145,99 eur)

Elegantné bezdrôtové štupľové slúchadlá si môžeš kúpiť za veľmi dobrú cenu. Dostupné sú v bielej a čiernej farbe. Ponúkajú prepracovaný zvuk s podporou aktívneho potlačenia okolitého hluku (ANC). Vďačia tomu až trom mikrofónom, ktoré okrem toho zabezpečujú aj dobrú počuteľnosť pri telefonovaní. Bonusom je prepojenie s dvoma zariadeniami súčasne. S ich hmotnosťou len 4,9 g sa nosia pohodlne aj pri športovaní (odolnosť IP55) a na jedno nabitie ti vydržia až 6 hodín a 24 hodín spolu s nabíjacím puzdrom, ktoré podporuje aj bezdrôtové nabíjanie.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 7 Pro

59 eur (bežne 99 eur)

Smart hodinky a kompaktný fitnes náramok v jednom. Do zľavy sa dostalo prevedenie Ivory s krémovým náramkom a telom v zlatej farbe. Hodinky sú vybavené 1,64-palcovým Amoled displejom pre lepšiu čitateľnosť a možnosťou pridať ešte viac dát, ktoré si môžeš kedykoľvek skontrolovať.

Dizajn si môžeš prispôsobiť podľa vkusu, pretože máš na výber z viac ako 150 ciferníkov. Tento smart band podporuje desiatky športových režimov od chôdze a behu cez tenis až po turistiku. Okrem prejdenej vzdialenosti a krokov ti odmerajú aj okysličenie krvi, srdcovú frekvenciu, spánok, úroveň stresu či menštruačný cyklus. Zvládajú ponorenie až do hĺbky 50 m a na jedno nabitie vydržia 12 dní, pri extra aktívnych športovcoch 6 dní.

Zdroj: xiaomi

Xiaomi Watch S1

154,90 eur (bežne 229 eur)

Tieto inteligentné hodinky sú dostupné s pochrómovaným strojčekom a hnedým koženkovým remienkom alebo v celočiernom prevedení s remienkom z kaučuku. Puzdro z ocele a vrchné zafírové sklo napovedá, že ide o hodinky, ktoré využiješ pri športe, ale aj ako doplnok k elegantnému outfitu. Odmerajú ti tepovú frekvenciu, okysličenie krvi, detekciu stresu a veľa ďalšieho. Popritom zvládajú aj telefonovanie cez Bluetooth a bezhotovostné platby pomocou NFC.

Zdroj: xiaomi

Redmi 12C

109 eur (bežne 139 eur)

Model Redmi 12C výborne poslúži ako prvý mobil pre deti alebo tým, ktorí nechcú za smartfóny míňať stovky eur a postačí im základná výbava. Teraz za cenu len tesne nad 100 eur získaš dostatočný výkon, podporu pamäťových kariet, 50 Mpix hlavný fotoaparát. Navyše aj 5 000 mAh batériu, ktorá ti zabezpečí výdrž až na dva dni. Nechýba ani čítačka odtlačkov prstov na zadnej strane. Môžeš si vybrať z modrej alebo tmavosivej farby.

Zdroj: xiaomi

Nezabudni, že tieto zľavy platia len do konca augusta alebo do vypredania zásob. Celú ponuku nájdeš na webe mi-store.sk.