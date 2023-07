Majiteľ nového Kácečka: Vyvolali sme davovú psychózu. Náš priestor už nebude zanedbaný, nálepky budeme strhávať (Rozhovor)

Ako bude vyzerať nové Kácečko a na čo všetko sa môžeš tešiť? Všetko nám zodpovedal jeho dlhoročný majiteľ Ivan Pätoprstý.

„To, čo sa spustilo za posledné dva týždne, som si nevedel predstaviť ani v najtajnejších snoch. Jeden post na Instagrame vyvolal už prvý večer davové šialenstvo, ktoré sa stále neskončilo,“ hovorí pre Refresher majiteľ klubu Kácečko Ivan Pätoprstý.

Koniec legendárneho bratislavského klubu KC Dunaj priniesol veľké sklamanie a smútok. Obľúbený kultúrno-diskotékový priestor na Nedbalovej ulici si našiel klientelu v každej vekovej kategórii. Mnohí sa tu spoznali so svojimi celoživotnými partnermi a v klube oslávili aj svoju svadbu.

Na konci minulého roka však majiteľ budovy ohlásil dlho avizovanú rekonštrukciu a KC Dunaj sa musel vysťahovať. Po necelom pol roku sa klub opäť vracia ako Kácečko – s dvomi sálami, street foodovou zónou a – prekvapivo – so stenami bez odkazov a nálepiek.

Terasa nového Kácečka sídli na streche Priora a je z nej výhľad na všetky dominanty mesta. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

V novembri minulého roka ste na sociálnych sieťach oznámili, že obľúbený klub KC Dunaj končí. Ako dôvod ste uviedli dlhoočakávanú rekonštrukciu budovy OC Dunaj. Boli ste na to pripravení?Budova obchodného domu mal byť pôvodne len dočasný priestor. V roku 2011 sme dostali zmluvu na dva roky, pričom pôvodný majiteľ budovy nám garantoval, že ak sa medzitým nezačne rekonštrukcia, môžeme tam ešte rok ostať. Vrazili sme do toho preto čo najnižší rozpočet.

Do tých troch rokov pôvodný majiteľ skrachoval a ďalší majiteľ nám potom predlžoval nájom donekonečna. Následne nám tretí majiteľ skoro každý rok rozprával, že na konci roka určite skončíme, pretože budovu idú konečne rekonštruovať. Skončili by sme oveľa skôr, ale prišla pandémia, pre ktorú prestali fungovať stavebné úrady, a rekonštrukciu opäť odložili. Paradoxne, začalo sa s ňou len pred troma týždňami – približne vtedy, keď sme otvorili nové Kácečko.

Ako sa vám v takejto budove celé tie roky „bývalo“?

Pre mňa to bolo už len také pokračovanie agónie. Je náročné 12 rokov prevádzkovať priestor, ktorý ste pôvodne vytvorili len na dva roky. Čiastočne sme ho niekoľkokrát zrekonštruovali aj počas pandémie a „pchali“ doň peniaze, len aby prežil do konca najbližšieho roka. Všetko sa kazilo, všade zatekalo, tečúce potrubia sa opravovali lepiacou páskou, pretože „na tých pár týždňov to vydrží“. Už ma nebavili dočasné riešenia.

V novom Kácečku už zrejme nenájdeš popísané steny na toaletách. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

Keď sme dostávali od ľudí kritiku, hnevalo ma, že im to neviem vysvetliť. Raz som dostal mail, že si pýtame za pivo 2,50 eura, ale záchody vyzerajú ako v staničnej krčme. Zrekonštruovať ich by však stálo desiatky tisíc eur. Ľudia nám to všetko prepáčili asi preto, že tam bola vždy skvelá atmosféra.