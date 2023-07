VIDEO: Sex s medveďom? V RPG hre Baldur’s Gate 3 je možné všetko. Po týchto šokujúcich záberoch z hrania narástli predaje hry

Romantické možnosti v RPG titule Baldur’s Gate 3 sú veľmi rozsiahle.

Tvorcovia očakávaného RPG titulu Baldur’s Gate 3 zo štúdia Larian Studios (séria Divinity) odhalili v najnovšej prezentácii pre hráčov a fanúšikov viacero noviniek a záberov z hrania. Počas videa došlo aj na konverzáciu medzi hlavnou postavou a jej blízkym priateľom druidom. Postavy sa trochu rozvášnili a druid sa zmenil na medveďa, pretože nedokázal ovládať svoje emócie.

Je na hráčovi, ako sa táto scéna skončí. Môže si vybrať z viacerých dialógových možností a druida schladiť, poslať preč, mať s ním sex v ľudskej podobe alebo ho vyzvať, aby sa zmenil späť na medveďa. Urobí tak vtipnou replikou – Large is what I am here for, čo sa dá voľne preložiť ako „Veľké je presne to, čo chcem“. Nasleduje vášnivá scéna, ktorú však tvorcovia detailne neukázali.

RPG Baldur’s Gate bude oplývať rozsiahlymi možnosťami ovplyvňovania príbehu a takzvanými dialógovými stromami, vďaka ktorým si hráč bude môcť vybrať, ako bude s kým komunikovať a aké vzťahy bude mať s ďalšími postavami.

Tvorcovia sa pochválili, že prejdenie hry zaberie od 75 do 100 hodín, no ak niekto bude chcieť hru prejsť na 100 %, zaberie mu to aj 200 hodín. Očakávané RPG vychádza na PC 3. augusta a na PS5 6. septembra. Na Xbox vyjde niekedy v budúcnosti. Scéne s medveďom pomohla aj predajom. Pozrieť si ju môžeš po kliknutí na video nižšie.