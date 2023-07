Z brucha jej trčali črevá a takmer jej odrezali hlavu. Toto je príbeh Alison Botha, ktorá prežila znásilnenie aj pokus o vraždu

Keď vyšetrovatelia páchateľov konfrontovali s pokusom o vraždu mladej ženy, tí tomu nemohli uveriť. Boli presvedčení, že ju zavraždili.

Frans du Toit a Theuns Kruger boli veľmi prekvapení, keď ich vyšetrovatelia jedného dňa obvinili zo znásilnenia a z pokusu o vraždu 27-ročnej ženy menom Alison Botha. Obaja si totiž boli istí, že ju zavraždili.

Svoju obeť najprv udusili a následne ju nožom dobodali do brucha natoľko, že jej z neho vyliezli vnútornosti. „Ranou istoty“ malo byt 16 bodnutí do krku, po ktorej sa jej takmer hlava oddelila od tela. Ona však napriek tomu prežila.

Prečítaj si tiež rozhovor s kriminálnym profilovačom a bezpečnostným analytikom zo Slovenska, ktorý cestuje za prípadmi po celom svete. Podpor našu redakciu v práci a staň sa členom klubu Refresher+.

Kontakty pre psychologickú a ďalšiu pomoc:

– bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

–

– národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

– nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550,

– – bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 online poradňa Ligy za duševné zdravie– národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212– nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, alianciazien@alianciazien.sk adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj

Záber z dokumentárneho filmu Alison (2016). Zdroj: Towerkop Creations

„Myslíš si, že je mŕtva?“

Po tom, ako 27-ročnú Alison udusili do bezvedomia, ju ešte dobodali do brucha. Po mnohopočetných silných ranách nožom jej začali z tela vyklzávať vnútornosti. Keď sa však noha mladej ženy reflexívne pohla, pokúsili sa ju doraziť ranami do krku.

„Jediné, čo som videla, bola ruka pohybujúca sa nad mojou tvárou. Doľava a doprava a doľava a doprava. Jeho pohyby vydávali zvuk. Zvuk niečoho mokrého. Bol to zvuk rozrezávania môjho tela. Rezal mi hrdlo nožom. Znova a znova a znova,“ opisovala útok muža Alison Botha v knihe I Have Life, ktorú cituje portál IOL.

Nôž sa jej postupne čoraz viac zabodával do krku, čím jej takmer oddelili hlavu od tela. Na malý moment si Alison myslela, že musí ísť iba o sen, pretože necítila žiadnu bolesť. Počula však, ako sa o nej dvaja muži rozprávajú. „Myslíš, že je mŕtva?“ pýtal sa jeden z útočníkov. Spoločne usúdili, že takýto útok predsa nemôže nikto prežiť, a tak sa pobrali preč.

Záber z dokumentárneho filmu Alison (2016). Zdroj: Towerkop Creations

Oznámili jej, že ju znásilnia

Celú sobotu 18. decembra 1994 Alison Botha trávila s priateľmi vo svojom rodnom meste Port Elizabeth v Južnej Afrike. Najprv boli spoločne na pláži a potom sa zabávali v jej byte. Keď 27-ročná Botha odviezla preč poslednú z kamarátok menom Kim a vrátila sa k bytu, bola už približne jedna hodina po polnoci.